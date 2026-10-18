Agredió a golpes a su hermana y le sustrajo el celular: lo detuvieron

Un joven de 20 años, de apellidos Valdez Barrionuevo, fue aprehendido por efectivos policiales luego de un episodio en el que habría agredido físicamente a su hermana, de 27 años, y posteriormente habría sido señalado como el presunto autor de la sustracción de un teléfono celular.

El procedimiento estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Novena, quienes se hicieron presentes en la intersección de las calles San Pedro y San Juan Apóstol tras ser alertados mediante un llamado telefónico. Al llegar al lugar, los efectivos intervinieron ante una situación en la que el joven habría sido sorprendido infraganti mientras agredía físicamente a su propia hermana. La mujer, de 27 años, también lo sindicó como el supuesto responsable de haberle sustraído su teléfono celular.

La actuación policial permitió concretar la aprehensión del sospechoso y recuperar el dispositivo señalado por la damnificada. El caso quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La denuncia por la sustracción del celular

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la mujer identificó a su hermano como el presunto autor de la sustracción de un teléfono celular Redmi 14 C, de color azul y con su respectiva funda.

El dispositivo fue recuperado por los efectivos intervinientes y quedó en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas en el marco del procedimiento.

La recuperación del celular formó parte de la intervención policial desarrollada tras el llamado telefónico. La información proporcionada no detalla las circunstancias específicas en las que se produjo la sustracción ni el lugar exacto donde fue encontrado el aparato.

El sospechoso a la Comisaría Novena

Una vez concretada la aprehensión, el joven de 20 años fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. La intervención de la fiscalía determinará el curso de las actuaciones judiciales correspondientes, de acuerdo con las circunstancias del hecho y los elementos incorporados al procedimiento.

En paralelo, los efectivos invitaron a la mujer damnificada a presentarse en la Unidad Judicial N.º 9 para radicar la denuncia penal correspondiente.

El episodio reúne dos situaciones señaladas en el informe policial: la presunta agresión física contra una mujer de 27 años y la supuesta sustracción de su teléfono celular. Por ambos hechos, el joven de apellido Valdez Barrionuevo quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la autoridad judicial competente.