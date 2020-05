Ahora, el abogado Morales acusó a Santos Reynoso de delatar algunos allanamientos

El pedido de investigación por parte del fiscal del Tribunal Oral Federal, Rafael Vehils Ruiz, para con su par, el fiscal federal de Primera Instancia, Santos Reynoso, sumó un nuevo capítulo.

El abogado tucumano, Gustavo Morales, quien en diciembre del año pasado denunció al exjefe de Drogas Peligrosas, Carlos Kunz y al subcomisario Norberto Valdéz, también numerario de Drogas, quienes actualmente están detenidos y procesados por delitos de droga, volvió a poner ayer, en declaraciones con la prensa local, bajo la lupa, el desempeño del fiscal federal Santos Reynoso.

Vale señalar, que la investigación solicitada por Vehils Ruiz al juez federal Miguel Ángel Contreras, por supuesto cohecho, tiene su génesis en la denuncia realizada por el letrado tucumano, en diciembre de 2019, cuando denunció también a Kunz, Valdéz y otros funcionarios provinciales por sus vinculaciones con el narcotráfico y tildó de narcoestado el accionar de estas personas.

En diálogo con la prensa, Morales, al ser consultado sobre su opinión al pedido de investigación realizado por el fiscal del Tribunal Oral Federal, expresó que “es solo la punta del iceberg. En los próximos días y a medida que la causa avance, la situación de Santos Reynoso se va a ir agravando. Tengo pruebas y las voy a presentar. Ayer -por el miércoles-, estuve en contacto con la madre del detenido, Cristian Córdoba, a quien el fiscal federal le había pedido dinero para “ayudar” a su hijo en el proceso. Ella, al igual que sus hijos, quienes tomaron conocimiento de este accionar a través de ella, se van a presentar a declarar. También, otros familiares con quienes este señor -por el fiscal- se puso en contacto para conseguir el número de teléfono de la madre de Córdoba”.

Asimismo, indicó que el fiscal Santos Reynoso no solo intervino de esta manera en este caso, sino que también y, aseveró, tener pruebas, “el fiscal habría a veces llamado al propietario del inmueble donde iba a llevarse a cabo el allanamiento para alertarlos”, remarcó.

Por otra parte, quien también hizo declaraciones mediáticas luego de que el miércoles se conociera públicamente que se había solicitado una investigación para el fiscal federal de primera instancia, Dr. Santos Reynoso, por supuesto “cohecho”, fue el propio denunciante. El fiscal federal Vehils Ruiz se refirió a las declaración de su par, que tildó “de comportamiento infantil” y “por venganza” su accionar, manifestando que “solo cumplo con mi trabajo. No hice una denuncia, solo pedí que se abriera una investigación”.

Agregando: “En lo personal, no estoy enfrentado a nadie. Solo hago mi trabajo”, finalizó.