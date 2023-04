Ahora Mauvecín acusó a Palacios de mal desempeño y abrió el Jury

Cerca del mediodía de este martes se conoció que el fiscal del Jury Dr. Miguel Mauvecín presentó durante la mañana su informe en el marco del enjuiciamiento al fiscal Laureano Palacios. En la presentación el funcionario resolvió acusar a su par, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones por supuesto mal desempeño. Tal como lo denunciaran el año pasado legisladores de la oposición ante la secretaria del tribunal del Jury, lo que dio inicio al proceso político.

La decisión del fiscal se conoció en medio de la reunión que desde las 12.00 del mediodía mantienen los integrantes del tribunal del Jury en el salón San Martin de la Corte de Justicia de la provincia donde iban a analizar el planteo de recusación presentado por el abogado defensor de Palacios a las diputadas Juana Fernández y Cecilia Guerrero, de quienes entendía había indicio de parcialidad. Esto por cuanto una de ellas participó en las marchas de pedido de justicia realizada por los hijos del ministro asesinado Juan Carlos Rojas, tal como lo público este diario en su edición de hoy.

Según explicaron voceros judiciales consultados, el cambio de opinión del fiscal Mauvecín, quien cabe recordar a principio de este mes había realizado un informe indicando que no había elementos de acuerdo a la denuncia, se basa en el ingreso de "nuevas pruebas". Esto habría sido las que llevaron al fiscal a cambiar de opinión y en esta oportunidad a acusar formalmente de supuesto mal desempeño a su par Laureano Palacios.

Esta resolución del tribunal del Jury de abrir el enjuiciamiento al fiscal acusado, llevo al fiscal del Jury a analizar nuevamente las pruebas a las que sumaron las pruebas testimoniales y otras documentales de los últimos días recepcionadas por el fiscal Hugo Costilla en el marco de la investigación tanto del homicidio como del encubrimiento en el caso en cuestión.

A partir de ahora, la acusación deberá ser notificada por la secretaria del jury a la defensa del Dr. Palacios ejercida por el abogado José Camps para que en el plazo de diez días presenten las pruebas que consideran necesarias se debatan en el proceso del Jury propiamente dicha.

Cabe acotar que esta no es la primera vez que un fiscal del Jury cambia de opinión en relación al acusado, por lo que no debe interpretarse como algo aislado sino todo lo contrario, algo muy común en estos procesos políticos.

Un caso testigo fue el enjuiciamiento al que fue sometido el juez Pagge a quien, en un primer momento, abierto el juicio propiamente dicho, el fiscal por ese entonces del Jury Dr. Jorge Silva Molina no acuso, pero durante las audiencias cambio de opinión ante las pruebas que se reprodujeron y termino acusando al funcionario quien fue destituido de sus funciones.

Situación contraria ocurrió con el exjuez de control de garantías Dr. Porfirio Acuña quien, si bien llego al proceso con una acusación fiscal, en el debate el representante el ministerio público no la mantuvo y no acuso, sin embargo, el tribunal resolvió destituirlo. Ante esta arbitrariedad, ya que el tribunal no puede condenar sin acusación fiscal, el magistrado destituido caso el fallo ante la corte de justicia de la nación y le revocaron la medida dispuesta por el tribunal, debiendo Acuña ser restituido inmediatamente a sus funciones.

Sin interrupción

Por otra parte, aun continua la reunión en el salón San Martín por lo que no trascendió que se resolvió en razón del planteo del abogado defensor de Palacios.

Sin embargo, se explicó que esta decisión, es decir la de hacer lugar o no al planteo de recusación para las diputadas y en caso positivo designar a sus suplentes, no interrumpiría los plazos que fija la ley N° 4247 de enjuiciamiento de magistrados judiciales y miembros del Ministerio Publico para dar apertura formalmente al Juicio político. Es decir, notificar a las partes intervinientes y fijar desde el Tribunal la fecha a materializarse tal proceso.