Al abogado de la familia Dupuy afirmó que la pena le dejó un "sabor amargo"

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas hoy por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al nene de 5 años en noviembre de 2021.

En la lectura de la pena, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique "el tiempo indeterminado" como accesoria a la prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez

“Me deja un sabor amargo, sinceramente. Me hubiera gustado que recetaran eso porque creo que el hecho es lo suficientemente grave y el pedido de la reclusión estaba bien fundado, no porque lo hiciéramos desde la acusación”, dijo al respecto el abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido.

Minutos antes, la fiscal Verónica Ferrero indicó que por el tipo de delito "no pueden pedir, transcurrido ningún término, la libertad condicional": "Es una pena de por vida, no tienen posibilidad de salir en libertad", sostuvo.

Así se dio a conocer la prisión perpetua para las asesinas de Lucio Dupuy

Al respecto, Aguerrido insistió: “Lo interpreto igual, pero la verdad me hubiera gustado puntualmente la reclusión accesoria por tiempo indeterminado porque el hecho es gravísimo”.

Sobre la posibilidad de apelar, el abogado dijo: “Vamos a analizarlo. A partir de ahora empiezan a correr los términos para el recurso".

Por último, se refirió a la disconformidad de la familia del nene respecto al fallo: "Nunca vi a la familia Dupuy así, como están hoy. Ellos esperaban la máxima sanción porque el dolor de ellos es máximo y no se puede equiparar absolutamente a nada. La máxima sanción está prevista en la ley, no es que pedíamos una cuestión extraordinaria