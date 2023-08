Alcoholizado, violó la medida de acercamiento a la víctima y terminó detenido

En la madrugada de ayer, aproximadamente a las 02:00, efectivos de la Comisaría Departamental de Tinogasta arrestaron a Maximo Javier Ramos (34).

De acuerdo a la información policial, el mencionado se hizo presente en la propiedad de su ex pareja, desobedeciendo así la imposición de la Justicia de no acercarse a la mujer, que lo había denunciado con anterioridad por violencia de género. La víctima, vió a su ex merodear su casa por lo cual avisó de inmediato a la autoridad, concurriendo el móvil policial. Al llegar, los uniformados no encontraron al sujeto. Según les manifestó la mujer, el hombre estaba aparentemente alcoholizado. Seguidamente, los efectivos recorrieron un patio colindante a la casa de la víctima, encontrando oculto entre medio de una pared perimetral y unos electrodomésticos en desuso acumulados a Ramos, por lo que lo arrestaron de inmediato.

Mientras el hombre fue llevado a la comisaría, donde quedó detenido a disposición de la justicia, la víctima se trasladó por sus propios medios y realizó la denuncia correspondiente.