Alegaron las defensas de los imputados y pidieron la absolución por el beneficio de la duda de todos

El juicio se reanudará hoy, a partir de las 9:00 de la mañana. El tribunal correrá vista a los planteos efectuados por las defensas de los imputados y se resolverá al respecto. Luego, tanto la fiscalía como las defensas podrán solicitar la palabra para replicar los dichos de las otras partes.

Así lo manifestó antes de concluir la audiencia de ayer el presidente del tribunal, Dr. Enrique Lijeldal, tras dar por concluida la ronda de los alegatos de las partes.

La audiencia, que al igual que todo el debate se viene desarrollando vía Zoom, abrió con el alegato del Dr. Leonardo Berber, quien ejerce la defensa del imputado Santiago Gardel Molina. El joven está imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de intervinientes, para quien en la audiencia del lunes, el fiscal Rafael Velhiz Ruiz solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso.

El letrado atacó las escuchas telefónicas en las que se basó el fiscal para ubicar a su asistido en la conformación de la banda y el rol que desarrollaron.

“En las escuchas telefónicas entre Rivera y Tassart nombran a un 'Santi', pero no hubo ninguna intervención física y nominal de Santiago Molina Gardel en esas escuchas”, expresó Berber y agregó: “Entre los demás acusados, nunca hubo una mención sobre mi defendido en las intervenciones telefónicas”.

En este sentido, aseveró que existe falta de diligencias probatorias. “Solo se conocía que era compañero de escuela de algunos de los involucrados. Se lo acusa de nexo. No existe legalmente ningún nexo. Con lo único que se lo trajo a este juicio es por las comunicaciones telefónicas entre Tassart y Rivera”.

Al momento de pedir la pena, solicitó la absolución de su asistido por el beneficio de la duda, a quien en caso de ser declarado culpable, le permita pagar la multa que ronda los diez mil pesos con trabajos comunitarios.

Luego, alegó el abogado Pedro Vélez, quien ejerce la defensa de Carlos Varela Cano, para quien el fiscal pidió seis años de cárcel. A líneas generales, el abogado cuestionó distintos puntos del expediente y solicitó la nulidad de algunos actos, hechos sobre los cuales la fiscalía había fundado su pena, tales como las escuchas telefónicas.

“No hay pruebas que constaten las escuchas ya que las grabaciones se perdieron. Mi defendido a Rivera ni lo conocía y ya lo involucraron como parte de una banda”, manifestó.

Asimismo, pidió que se cambie la imputación por tenencia de estupefacientes para el consumo por la escasa cantidad secuestrada a Varela Cano, puesto que no se afectó a terceras personas. Aclarando que, en caso de ser declarado culpable, no se haga lugar a la fiscalía de la inmediata detención.

Seguidamente, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio, reanudando la audiencia a las 12:15 con el alegato del defensor oficial. El Dr. Visozo abrió la segunda ronda de los alegatos. Al igual que los dos colegas que lo antecedieron, Visozo pidió la libertad por el beneficio de la duda para con su asistido Fernando Burgos, para quien el fiscal había peticionado tres años de prisión en suspenso.

Finalmente, el abogado Ramón Robledo, que ejerce la defensa de Gastón Tassart, alegó. Básicamente, las conclusiones apuntaron también a irregularidades en el proceso como lo hicieron sus colegas. Robledo insistió con la inocencia de su asistido y pidió la absolución por el beneficio de la duda a líneas generales.

Cabe recordar, que en la audiencia del lunes, se expusieron los alegatos del fiscal Velhiz Ruiz, quien pidió condena para los cuatro imputados con penas de hasta 10 años y el abogado defensor del principal sindicado, Pablo Rivera, Dr. Luciano Rojas, quien pidió la absolución para el imputado.