Alegatos en una causa donde acusan a un hombre de provocar la muerte de otro

Este lunes tuvieron lugar los alegatos de la causa por la que se acusa a Isaías Quintar por provocar el vuelto y el inmediato deceso de Rodrigo Emin Aguilera en el año 2015.

Al momento de tomar la palabra, la fiscal Olga Pereyra afirmó que el accidente fue culpa del imputado, ya que habría sido intencional. En sus palabras, todo habría ocurrido a raíz de un “triángulo amoroso”: “Quintar siguió a Emilia toda la noche y los testigo lo dijeron”. A continuación aseveró: “Él sabía que se iba con la víctima, con Aguilera, a la casa de la madre. Estuvo en la casa del padre cuando la chica sacó la llave. Lo siguió, lo siguió, lo venía siguiendo.”. Más adelante, expresó: “En esas tres horas Quintar estuvo persiguiendo a los chicos. Primero estaba con los amigos, después los persiguió solo y después hizo lo que quería, que Rodrigo, la víctima Aguilera, tuviera el accidente que tuvo. Sacó fotos y se volvió a la casa de Emilia y le dijo 'por tu culpa, mirá lo que pasó. ¿Por qué lo dejaste entrar acá?'. ¿Cómo sabía Quintar que Emilia y la víctima habían entrado a la casa de la madre en Santa Rosa si es porque no los había venido siguiendo? Esa chica es una víctima de Quintar”.

La querella, representada por el abogado Daniel Ortega pidió 4 años y seis meses de prisión para Quintar.

Por su parte, la defensa, llevada adelante por el Dr. Marcos Gandini pidió la absolución por la no participación en el hecho o por el beneficio de la duda y, si no, una pena de prisión en suspenso.

En cuanto al imputado, decidió tomar la palabra y afirmo: “Soy inocente y no participé del accidente. Me duele mucho lo que pasó él, pero no justifico lo que me pasó y lo q le pasó a mi familia”.

Tras la finalización de los respectivos alegatos, el juez pasó para el jueves a las 12:30 horas la sentencia



La audiencia tuvo su punto final a las 15:20 horas.

La causa

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2015, aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Ese día, Gassan Isaías Quintar se encontraba conduciendo un auto, marca Peugeot, modelo 207, de color bordó, dominio HVW464, por la avenida Niñoles, hacia la localidad de Santa Rosa, cuando se cruzó a Rodrigo Emin Aguilera, quien conducía un vehículo marca Ford, modelo Fiesta Max, dominio NUQ.

Al verlo, Quintar habría decidido cambiar su rumbo para seguir a Aguilera. Una vez que lo alcanzó, habría comenzado a buscar sobrepasarlo en la curva conocida como "curva de la bodega Grafigna, por la cual ingresó a una calle de tierra, que se encontraba en el sector derecho, lugar donde se interpuso en la marcha de Rodrigo y lo encerró violentamente con su vehículo, provocando con esta maniobra que Aguilera perdiera el control del rodado, entrara a la banquina y volcara brutalmente, siendo despedido del habitáculo y cayendo al suelo.

Por el impacto, sufrió heridas irreparables que causaron su muerte casi al instante, según lo indica el examen técnico médico.