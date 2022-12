Amigos de Rojitas marcharon pidiendo separen al fiscal y ofrecieron una recompensa de $200 mil

A nueve días del asesinato y aún con la causa bajo secreto de sumario, amigos de Juan Carlos Rojas (a) “Rojita”, asesinado el pasado 3 de diciembre en su casa, marcharon este lunes pidiendo el apartamento del fiscal de la causa, Dr. Laureano Palacios.

Si bien, en la investigación Silvina Nieva, empleada doméstica del exfuncionario está detenida e imputada como autora del homicidio doblemetne calificado por relación de pareja y alevosia, los amigos de Rojas clamaron por justicia.

El vocero de los manifantes es Richard Laborda -amigo personal de Rojas- quien dialogo con la prensa expreso su disconformidad con que sea el fiscal Palacios quien continúe al frente de la causa, por haber manifestado en un primer momento “que la muerte de Rojas fue por causas naturales”.

Foto Mauricio Espinoza - La Unión

En la manifestación estuvo presente portando un cartel con pedido de justicia, el diputado provincial Hugo Avila quien también renegó de la justicia local e indicó a la prensa que “en Catamarca hay mafia (...)” previo a relatar un incidente que le toco vivir en primera persona en el departamento de Tinogasta años atrás".

Cuando los manifestantes llegaron al frente de la Fiscalia de calle junín al 600 hicieron escuchar su grito de justicia mientras acompañaban con aplausos. En esa oportunidad, Laborda al ser entrevistado por La Unión indicó “estar conforme con el trabajo que viene realizando el personal de la policia (...)” Al mismo tiempo que agrego " ofrezco una recompensa de 200 mil pesos a quienes nos de la llave para esclarecer el crimen. El dinero, lo ofrezco yo, pero no lo tengo en mi casa. Aclaro porque no vaya a ser que vayan a buscar la plata en mi casa y me maten mañana” concluyó.

Luego de hacer escuchar su reclamo en el edificio judicial, los manifestante se marcharon de manera pacifica.