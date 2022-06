Apareció el menor desaparecido de Chumbicha: está en San Juan y denuncia maltrato de su madre

Luego que se viralizara la búsqueda del menor que cursa estudios en la Escuela Agrotécnica de Coneta, se conoció ahora que este se encuentra en la provincia de San Juan junto a su padre. En principio, la novedad trascendió como una falta de comunicación entre los progenitores del menor pero luego se conoció, por medio del posteo de la hermana del niño, otro trasfondo en la historia familiar.

El menos se habría ido voluntariamente con su padre a la provincia escapando del maltrato que le estaría propiciando su madre y la pareja de esta. Así lo reveló su hermana Maite Villegas Marcuzzi en Facebook, quien relató que ella se fue a vivir a esta provincia hace dos años porque ya no “aguantaba la violencia y los abusos de parte de ambos”. Y luego agrega “el día de ayer mi hermanito se puso en contacto conmigo luego de dos años que me privaron la comunicación con él para decirme que si podía venir a vivir conmigo. Me dijo que estaba cansado de que mi mamá y su pareja lo golpeen. Al vernos entró en un llanto y luego nos contó sobre las veces que lo ataron a una silla para golpearlo, le pegaron con mangueras y luego lo hicieron bañar con sal para evitar las marcas”.