Apostador se robó una boleta de quiniela y cobró dos veces un premio de $14.000

Este jueves por la mañana se registró una insólita estafa en la ciudad Capital. Según denunció una propietaria de una agencia de juegos de azar, un apostador utilizó una maniobra fraudulenta para cobrar dos veces en el mismo día un mismo cupón ganador de la quiniela por el valor de $14.000 pesos, llevándose el total de $28.000. La primera vez que cobró el premio fue cuando se encontraba la mujer, momento en el cual, en un descuido de la misma, le habría robado el ticket del pago. Luego, según relató la damnificada, el apostador habría enviado a otra persona para que cobrara el mismo cupón ganador, por el cual, estando su hijo a cargo, le pagaron nuevamente $14.000 pesos.

“Esta mañana vinieron para cobrar un premio de catorce mil pesos, y se le paga al señor apostador. Y después volvió a meter la mano él. ¿En qué momento me robó el ticket? No sé. Mando a la tarde a otra chica a cobrarlo, se le paga el premio, mi hijo no sabía. A veces pasa, pero no vale la mala intención que esta persona tiene.” relató la mujer, dueña de una agencia de juegos de azar ubicada en inmediaciones a OSEP, en diálogo con Radio Valle Viejo.

“Son gente de la obra social que están puestos ahí. La mala intención de la persona no vale. Que devuelva lo que se llevó de más, los catorce mil de más”, apuntó la mujer damnificada quien al advertir lo que había pasado llamó de inmediato a la policía y anticipó que realizará la denuncia correspondiente con registro fílmico en mano.