Arrestaron al hijo de la ex diputada Colombo por un siniestro vial

Raúl Ricardo Acevedo Colombo, permanece por estas horas arrestado en la comisaria de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, luego de ser aprehendido en la casa de la ex legisladora provincial, Marita Colombo, en donde había buscado refugio tras protagonizar un siniestro vial esta Capital y darse a la fuga. Por orden del fiscal Jonathan Felzstyna la policía procedió también al secuestro del automóvil involucrado en el hecho.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por LA UNION informaron que a las 7:10 aproximadamente de la mañana a través de un llamado telefónico se tomo conocimiento que en la Avenida Ramón Recalde y calle Waldino Correa una motocicleta marca Corven, modelo Hunter 110cc, de color negro, dominio A034IVW, que circulaba por dicha avenida con sentido este al mando de Franco Javier Herrera (34) al atravesar dicha boca calle fue colisionado por un automóvil Ford, modelo Focus color azul, dominio AE046UP cuyo conductor se dio a la fuga. En la huida, el automovilista que luego fue identificado como Raúl Ricardo Acevedo Colombo, arrastro al rodado menor dejándolo varios metros del lugar momento de impacto, e decir del punto en donde se produjo la colisión entre ambos.

El automóvil, por dichos de testigos señalaron que se dio a la fuga con sentido norte por lo que se alertó a través el 911 a todas las patrullas para la ubicación del mismo, siendo horas después localizado en la casa de su madre, la ex legisladora provincial, ubicado en la Avenida la Callecita, en Fray Mamerto Esquiú donde se había dirigido tras el siniestro.

Informado el fiscal en turno Dr. Felzstyna dispuso el traslado del conductor fugado a la comisaria en donde permanece alojado y el secuestro del automóvil que a simple vista presentaba daños en la parte anterior y el radiador.

En cuanto al motociclista se informó que al lugar del siniestro arribo una ambulancia del SAME que asistió a Herrera para posteriormente trasladarlo al hospital San Juan Bautista por un posible esguince en el tobillo de la pierna derecha.