Asaltante hirió con un cuchillo a un remisero que acabo chocando contra un poste de luz

Un trabajador del volante fue esta mañana víctima de un violento intento de robo con arma blanca en el norte de la Capital. El hombre, de 60 años, resultó con lesiones leves por lo que no fue trasladado al hospital. La policía continúa la búsqueda para dar con el autor del atraco.

La Unión pudo saber de fuentes judiciales que aproximadamente a las siete de la mañana personal de la Comisaria Cuarta tomó conocimiento que en el pasaje sin nombre esquina calle Francisco Cano, en el barrio Los Amigos un trabajador del volante requería la presencia del móvil tras haber sido blanco de un hecho de inseguridad.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con el hombre, quien dijo llamarse Antonio Olmedo, de 60 años de edad, el que a simple vista presentaba cortes superficiales en el cuello y en la cabeza, por lo que convocaron la personal del SAME para la asistencia d la víctima. Mientras aguardaban el arribo de la unidad de salud, Olmedo les relato que se desempeña como remisero de la empresa Viaje Bien y encontrándose manejando su automóvil, Fiat Uno color blanco en las inmediaciones de Avenida México y Maipú un sujeto que estaba parado en el lugar le hizo “seña” para que detuviera la marcha y lo abordo fingiendo ser un pasajero. Sentando en la butaca del acompañante, el sujeto le solicitó que lo trasladará al barrio Los Amigos.

Agresión

Al llegar a la altura de la manzana A de dicho barrio, el falso pasajero extrajo de entre sus prendas de vestir, según recordó la víctima, un cuchillo con el que lo amedrento y bajo amenazas le exigió que le entregaras las pertenencias de valor.

La victima, se resistió y forcejeo con el delincuente quien en el afán de lesionarlo con el arma blanca -dijo Olmedo- le provoco tres cortes superficiales a la altura del cuello y otro en la zona de la cabeza. Como todo esto ocurrió con el vehículo el movimiento, el conductor perdió el control y terminó impactando contra un poste de la luz.

Fue ese momento que aprovechó el frustrado asaltante para descender rápidamente del remis y darse a la fuga corriendo con rumbo desconocido.

Al llegar la ambulancia, el personal del SAME examino al remisero y le brindo los primeros auxilios recomendando que no era necesario su traslado al hospital San Juan Bautista.

Por otra parte, mientras en el lugar trabajaba el personal de la unidad judicial N 4 bajo las directivas del fiscal Sebastián Pelisari, la policía alerto al resto de las patrullas para la ubicación del sospechoso, pero hasta el momento no se logró dar con su paradero.

Más inseguridad

En tanto que en la Unidad Judicial n° 1 y N 9, se denunció en las últimas horas el robo de cuatro televisores.

Así se desprende de la información judicial que da cuenta que de calle Zurita al 1600, desconocidos ingresaron entre la tarde y noche del martes y sustrajeron un televisor Smart 52 pulgadas. El ilícito fue perpetrado cuando la familia de apellido Salas, no se encontraba en el inmueble. Idéntica situación denuncio también en la Unidad Judicial n° 1, Vilca. La mujer dijo vándalos entraron a su casa en el barrio San Lorenzo y le robaron un televisor 48 pulgadas.

Finalmente, los sumariantes de la Unidad Judicial N 9 fueron informados por María Ocampo que vándalos le robaron dos televisores Smart de 43 y 50 pulgadas. Dicho ilícito ocurrió en el domicilio del barrio Lote Parque Sur.