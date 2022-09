Asamblea en el ARCA: se determinó continuar con las medidas hasta mañana a espera de una convocatoria de las autoridades

Los trabajadores del ARCA definieron en asamblea general que dar inicio a medidas de fuerza este jueves suspendiendo la atención al público desde las 10 hasta las 14 horas. Esto es en reclamo del tope al adicional por desempeño que impuso la Provincia.

De momento y tal es lo consensuado, el quite de colaboración se sostendrá hasta tanto se obtenga una respuesta por parte de las autoridades.

En el centro del conflicto esta el tope al adicional, el cual es un limite al monto que los empleados perciben por desempeño. "Ese adicional lo cobramos en base al desempeño, mientras más recauda un empleado, más el adicional. Al ponerle un tope le estas diciendo al empleado no recaudes más porque no vas a tener ningún incentivo y así la recaudación va a caer", explicó Juan Acosta, delegado de los empleados de Rentas en declaraciones radiales.

En diálogo con LA UNIÓN, Acosta señaló que “esta asamblea es una medida adoptada por todos los empleados en su conjunto de ARCA y es en respuesta a la intención que tendría el gobierno sobre ponerle algún limite al adicional que percibimos como empleados del ARCA”. Y detalló que oficialmente no se ha comunicado el tope, sino que se se habrían enterado a través de los medios de prensa de la intención del gobierno respecto al adicional que perciben por desempeño.

“Ante esa situación fuimos ante las autoridades del organismo a que ellos nos informen y nos den mayores precisiones al respecto pero nos dijeron que ellos no estarían al tanto. Esa situación se la explicamos en asamblea a los empleados y ellos decidieron adoptar estas medidas en forma preventiva. No queremos nosotros llegar a una instancia donde ya salga una resolución, que algo que se resuelva ya, y no tengamos la posibilidad de discutir el tema.” aseveró el delegado Acosta.

Respecto a las medidas, Silvia Nazar, secretaria general del sindicato de los empleados de Rentas, aseguró a este medio que continúan las medidas de fuerza hasta las 14 hs de hoy, mientras que mañana “se agrega una hora más a partir de las 9 de la mañana”

“Mañana definimos a ver qué novedades hay en el transcurso del día y si hay alguna convocatoria por parte de las autoridades para definir el tema que se está planteando.” aseguró Nazar.