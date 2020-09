Aseguran que Zenteno creó la Oficina de Crédito para evitar ser controlada

La polémica en torno al proyecto de creación de la Caja de Crédito Municipal de Valle Viejo generó una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición, que dejó como saldo el archivo del proyecto que impulsaban los concejales opositores para la creación de ese organismo y la creación por decreto de la intendenta Susana Zenteno de la Oficina de Crédito Municipal. Este último punto generó el rechazo de los ediles opositores, quienes aseguraron que lo que buscó el Ejecutivo municipal con esta medida es evitar el control y la transparencia de los fondos que se destinarán a este nuevo organismo.

Luego de que el lunes la jefa comunal anunciara la creación de la Oficina de Crédito que tendrá el rango de dirección en el organigrama del Ejecutivo, ayer se retomó la sesión del último jueves que había pasado a un cuarto intermedio, tratando de lograr un consenso entre los ediles de los diferentes bloques para tratar el proyecto de creación de la Caja de Crédito. Finalmente, al ser rechazado por los concejales del Frente de Todos, Belky Penisse Zavaley y Sergio Figueroa, la iniciativa pasó a archivo.

Durante el debate, el presidente del cuerpo, Alberto Barrionuevo, lanzó duras críticas al oficialismo y lo acusó de querer manejar los fondos para créditos de los vecinos de Valle Viejo sin ningún tipo de control, al señalar que se creó una caja de crédito por decreto con un fondo de 10 millones de pesos, pero desconocemos de dónde va a salir esa plata, a dónde va a ir y qué tipo de control va a haber”.

De igual manera, Barrionuevo recordó que el Ejecutivo no giró aún el presupuesto 2020, por lo que se preguntó “en qué partida estarán contemplados esos 10 millones de los que habla Zenteno” y consideró que es un “atropello a la división de poderes que no exista ningún tipo de control conjunto entre un organismo municipal de crédito y el Concejo Deliberante, como sí funciona en la Capital”.

Finalmente, Barrionuevo explicó que el proyecto de ordenanza de creación de la Caja de Crédito Municipal -presentado en conjunto con los ediles Javier Espinoza y Carlos Luján-, contemplaba tres mecanismos de control y transparencia fiscal, entre ellos, “que el director de la Caja de Crédito fuese propuesto por la intendenta con la aprobación del cuerpo de concejales, que se girara al CD el balance anual de la Caja de Crédito para su aprobación, y que el destino de los fondos fuese decidido por el director de la Caja de Crédito con acuerdo del CD” todo lo cual “iba a dar un marco de transparencia que no hoy no está”.

Por su parte, el concejal Carlos Luján, en el uso de la palabra, también cuestionó el accionar de la jefa comunal manifestando: “El Ejecutivo anuncia una oficina de crédito municipal que ni siquiera fundamenta de dónde sacará el dinero, a quiénes beneficiará y tampoco cómo será la financiación; contra una caja de crédito que era para todos los vecinos de Valle Viejo, emprendedores y productores. Es lamentable esta situación que hoy vivimos en el departamento”.