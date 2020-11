Asesinó a patadas y trompadas a su hijastra de 2 años porque no lo dejaba estudiar

Un hombre fue condenado este jueves en un juicio abreviado a la pena de 25 años de prisión tras haber admitido que asesinó a patadas y trompadas a su hijastra Abigail Luna (2) porque no lo dejaba concentrarse para estudiar, en una casa de la capital tucumana el 18 de octubre pasado, informaron fuentes judiciales.



“Esta mañana se llevó a cabo un juicio abreviado en el que Juan Gerardo Paz fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de la niña”, indicó el Ministerio Público Fiscal.



La pena de cumplimiento efectivo se logró a partir de un acuerdo entre la defensa del imputado, la fiscalía y la querella, que fue avalado durante la audiencia por el juez Pedro Roldán Vázquez.



Según informaron las fuentes, para poder alcanzar el acuerdo, el imputado quien era el padrastro de la pequeña, reconoció haber asesinado a Abigail.



En tanto, el fiscal de la Unidad de Homicidios II, Ignacio López Bustos, valoró la condena, al asegurar que “es muy importante haber logrado una pena que es ejemplar y en los tiempos en que se consiguió (un mes), es uno de los beneficios que tiene el nuevo sistema para poder condenar con rapidez”.



“El acuerdo y la conformidad que dio la madre de la niña fue fundamental para poder cerrar el caso y no tener que continuar con el mismo durante años”, agregó.



De acuerdo con las pesquisas, el 18 de octubre por la tarde, Paz se encontraba estudiando en el patio de su casa del barrio San Cayetano, donde vivía junto a su pareja y las dos hijas de la mujer, una de ellas Abigail, que según el agresor hacía ruido y no le permitía concentrarse en sus estudios.



En se contexto, Paz se acercó a la niña, le dio una bofetada y luego la golpeó en distintas partes del cuerpo.



Si bien la madre de las menores se interpuso para evitar que continuara la golpiza, la mujer no lo consiguió, por lo que Abigail sufrió un traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte.



La menor fue trasladada hasta la clínica de San Cayetano, donde los médicos constataron su muerte.



En ese centro asistencial, la madre de la niña manifestó ante los profesionales que la asistieron que su hija murió como consecuencia de los maltratos a los que era sometida por parte de su pareja, por lo que de inmediato se alertó a la policía de la seccional 4ta., con jurisdicción en la zona y procedieron a detener al agresor.



“Paz con intenciones de causarle la muerte a Abigail, le propinó patadas y golpes de puño en distintas partes del cuerpo”, dijo el fiscal López Bustos.



Por su parte, la madre de Abigail declaró ante la justicia que “siempre" le "prometía que cambiaría, pero nunca lo hizo (refiriéndose a Paz)".



"El ni siquiera me permitía que le cuente a mi familia lo que hacía, no lo demandé porque tenía miedo”, dijo la mujer.