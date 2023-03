Asustaron a un niño de 12 años y su abuela entregó todos sus ahorros

Una mujer de 84 años y su nieto fueron víctimas del "cuento del tío" y entregaron 20.000 dólares a uno de los delincuentes que estaban detrás de una estafa telefónica.

Según la información a la que accedió minutouno.com, el hecho ocurrió este martes en la localidad bonaerense de Sáenz Peña, perteneciente al partido de Tres de Febrero, cuando una banda de estafadores llamó al domicilio de la jubilada residente en Las Heras y San Pedro, siendo su nieto de 12 años el que tomó el teléfono para atender.

De inmediato, el adolescente le pasó la llamada a su abuela, dado que - teóricamente - se trataba de su tío Daniel, hijo de la mujer damnificada. Tras saludar a quien estaba del otro lado, el estafador - haciéndose pasar por el hombre mencionado - aseguró estar atravesando serios problemas debido a un supuesto asalto sufrido en la calle: "Mami, me quisieron sacar el auto, forcejeamos con el ladrón y se le escapó un tiro de su arma, está grave, en terapia intensiva. Mandame dinero que debo pagar la fianza, sino quedo preso", dijo el malhechor, de acuerdo al relato de la octogenaria.

"Voy a mandar al abogado a tu casa para retirar el dinero, cuando llegue dale el dinero y cortá la llamada", concluyó el hacedor de la estafa. Lo cierto es que, a los pocos minutos, un hombre de unos 30 años se apersonó en la casa de la mujer, bien vestido y señalando ser el especialista en Derecho enviado por la Policía a buscar el supuesto pago de la fianza.

Asustada por lo que pudiera estar viviendo su hijo, la mujer entregó un sobre en presencia de su nieto que tenía - ni más ni menos - que 20.000 dólares, lo que probablemente significa el ahorro de toda una vida, para luego darse cuenta que se había tratado de una inescrupulosa estafa, puesto que su hijo se encontraba en perfectas condiciones.

Tras el momento cargado de estrés y nerviosismo, la jubilada decide llamar a su hermano quien, al advertir la situación, se comunicó con su sobrino Daniel, constatando que el hombre no estaba detenido ni había sufrido ningún asalto.

Por supuesto, el caso ahora está en manos de la Justicia que, gracias a las cámaras de seguridad del edificio donde sucedió el hecho, busca intensamente a uno de los integrantes del grupo estafador.

El testimonio de la hija de la jubilada

En diálogo exclusivo con Gisela, hija de la mujer de 84 años, minutouno.com pudo conocer los detalles de lo ocurrido: "Esa noche mi mamá la pasó pésimo, hace dos noches que no duerme. Mil veces le hicieron 'el cuento del tío', pero esta vez no fue al azar porque cuando es al azar, generalmente, llaman de noche y gritan, pero acá le hicieron todo el relato con datos de la familia que son difíciles de conocer si no sos alguien cercano".

Y agregó: "Se la hicieron muy bien, de hecho, mi mamá preguntaba cómo sabían su teléfono, cómo sabían que la esposa de mi hermano Daniel se llama Mariel... así que creemos que es alguien que nos conoce o, al menos, alguien que nos estuvo haciendo un seguimiento".

En este sentido, Gisela reveló que su madre confesó haberse sentido confundida, ya que la voz al teléfono era "igual" a la de su hijo y que, en reiteradas oportunidades, el estafador le decía "no cortes la llamada, no cortes la llamada".

Al llegar a la casa de la jubilada estafada, Gisela relató su primera reacción: "Me agarré la cabeza porque yo sabía cuánto dinero tenía, mi nene no hablaba, pero sí me recordó que veníamos pensando en decir 'una palabra clave' para estos casos y nunca lo hicimos, y ahora pasó esto".

"Si no voy a recuperar el dinero, al menos quiero que los encuentren y estén tras las rejas, porque se metieron con mi mamá y mi hijo", concluyó la hija de la octogenaria que, además de perder sus ahorros, vivió un momento de total tensión junto a su nieto de sólo 12 años.