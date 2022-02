Atacó a golpes a su expareja en el cine porque no le respondía las llamadas

La función nocturna de una de las salas del cine, que funciona en la planta alta de la Terminal de Ómnibus, tuvo ayer a la madrugada que ser interrumpida de forma abrupta, cuando un joven de 20 años ingresó a los gritos a la sala y, alumbrando con la linterna del teléfono celular, buscó a su expareja y la agredió físicamente, siendo testigos involuntarios el resto de los espectadores.

Una amiga de la víctima de 19 años que la acompañaba intentó hacer cesar de la violencia al ex de la joven, pero este la agredió a ella también con golpes de puños en el rostro.

Los gritos y el desorden alertaron a dos efectivos que estaban en la planta baja de la terminal, quienes fueron de inmediato a la sala donde, al ingresar, encontraron a la víctima llorando y al ahora detenido alterado.

Según les dijo la joven, quien estaba junto a su hijo de 4 años, a quien había llevado al cine, su ex le reclamó que la había estado llamando por teléfono y que esta no le contestaba.

En la sala estaba también el violento, quien, rápidamente, fue reducido y trasladado luego a la Comisaría Primera, donde quedó detenido.

En cuanto a las víctimas de las agresiones, las mismas manifestaron que no era el deseo de ellas ser asistidas por personal médico, pero sí indicaron que se trasladarían a la Unidad Judicial N° 1 a realizar la denuncia correspondiente.



Más violencia

Por otra parte, en la mañana de ayer, una mujer de 27 años solicitó la presencia del móvil policial a su domicilio en el barrio Santa Marta ya que estaba siendo víctima de agresiones por parte de su expareja.

Al arribar el móvil policial, el sujeto, quien había ingresado por la fuerza al domicilio donde reside su expareja, se había marchado a bordo de una motocicleta.

Según les relató la víctima a los uniformados, fue sorprendida por su ex mientras se encontraba en el dormitorio, donde, previo a reclamarle porque había salido con unas amigas, la agredió a golpes de puño en distintas partes del cuerpo.