Audiencia de recepción de pruebas: Salcedo reconoció el homicidio y las partes plantearon la teoría del caso

En el marco de la implementación del sistema de juicios por jurados en nuestra provincia, que será el próximo 14 de octubre próximo, en la jornada de hoy se llevó a cabo la audiencia de recepción de evidencias, la primera de las instancias en puesta en marcha histórica para la justicia local.

La de hoy es la audiencia previa al debate oral y a la selección de los jurados para el caso concreto, donde las partes, es decir el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa, tuvieron la oportunidad de ofrecer las pruebas que están en el expediente y plantearán durante el caso.

En esta instancia, el Ministerio Púbico definió qué elementos de prueba van a servir de base para la acusación y eso se llevó a cabo en la Cámara Penal 1 desde las 9:00. Estuvieron presentes el juez director Fernando Esteban, y los dos jueces suplentes, Mauricio Navarro Foressi y Luis Guillamondegui.

El Dr. Sebastián Ibañez, quien representa la querella en el caso que se debatirá y que investiga la muerte de Débora Barros, producida en 2021 y que tiene como imputado a su pareja Javier Salcedo, apuntó en cuanto a lo sucedido dijo “lo que sucedió aquí fue la coincidencia de determinadas circunstancias de hecho. Sabemos que Salcedo reconoce que la mató a Débora y por lo tanto, eso ya no se va a probar en el juicio. Lo que él dice, es que no eran pareja y que mató a alguien que con quien no sostenía una relación y, por lo tanto la prueba para el juicio va a radicar en si eran o no pareja ”. De manera y tal como lo confirmó el propio letrado, este fue el acuerdo probatorio al que se arribó este martes en la instancia previa al juicio.

Marcó luego que lo sigue es ateniente, tanto del lado de la defensa y el Ministerio Público como de la querella, a presentar pruebas para comprobar o desestimar que entre Barros y Salcedo había o no una relación de pareja. Lo que resta ahora, por medio de la oficina de gestión de audiencia va a comenzar a citar a los testigos para el 13 de octubre y allí donde se procederá a la selección de los 12 jurados.

Evauación

En tanto, el Dr. Sebastián Lipari, al frente de la oficina de Apoyo evaluó como positivo lo desarrollado en lo que describió “es la audiencia filtro donde las partes estipulan o establecen cuál va a ser la teoría en el caso ante el jurado, en qué consiste la acusación y la defensa y qué pruebas consideran pertinentes y útiles ventilar ante el jurado”.

Consideró además que lo desarrollado hoy fue con normalidad y que marcó que se llegaron a acuerdos de partes, que es cuando se conviene no discutir determinadas cuestiones. “Con esto ya estaríamos todos listos para llegar a la audiencia de selección de jurados del 13 de octubre”, apuntó el funcionario.