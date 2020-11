Automovilista embistió la moto en la que escapaba una pareja de arrebatadores y los vecinos los detuvieron

Una pareja fue detenida y una mujer resultó golpeada ayer a la mañana, en un violento robo callejero. De acuerdo a la información policial, pasadas las 10.30 de la mañana, la Policía tomó conocimiento que en las inmediaciones de calle Maipú Norte y avenida Juan Pablo Vera, se había producido un ilícito. Al arribar, la policía encontró a un grupo de vecinos, quienes tenían demorado a un hombre y a una mujer. Estas personas, según el relato de los vecinos, habían, momentos antes, arrebatado el teléfono celular a una mujer que caminaba por dicha arteria. Un automovilista que observó el ilícito embistió a la moto en la que se conducían los arrebatadores, quienes cayeron al suelo, donde fueron reducidos por los demás vecinos, quienes, alertados por los gritos de la víctima, salieron a ver qué sucedía.

Mientras la pareja era llevada a la Comisaría Séptima, la víctima realizó la denuncia en la sede judicial (foto).



Lesionada

Por otra parte, una mujer de 36 años, mientras esperaba el remís en la vereda de su casa, fue blanco de un violento robo callejero bajo la modalidad de arrebato. Los autores fueron dos sujetos, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Por las lesiones sufridas, la damnificada fue asistida por personal del SAME y trasladada al hospital.

Fuentes policiales y judiciales consultadas informaron que el violento arrebato tuvo lugar a las 8.00 de la mañana, en un barrio de la zona sudoeste de la Capital, en circunstancias que la víctima, Andrea Blanco, se encontraba parada en la vereda de su domicilio, esperando un automóvil de alquiler. Fue entonces cuando una moto, según el relato de la víctima en la denuncia, se le apareció de improvisto y el sujeto que iba atrás tomó las tiras de la cartera, que llevaba colgada de uno de sus hombros, e intentó sustraérsela. Al advertir la acción del delincuente, Blanco se aferró a la cartera y forcejeó con el sujeto, quien por la violencia ejercida sobre la mujer le hizo perder el equilibrio. Tirada en el piso, la mujer no soltó la cartera ni tampoco lo hizo el delincuente, poniendo en marcha la moto su cómplice y arrastrando a Blanco varios metros por sobre la vereda. Los gritos de la mujer alertaron a un vecino, quien salió a la vereda de su casa y la socorrió, poniendo así en fuga a los motochorros, quienes se marcharon finalmente con las manos vacías.

Consecuencia del arrastre, la víctima resultó con varios traumatismos, por lo que al acudir la Policía, solicitada por el vecino, estos convocaron una ambulancia del SAME para la asistencia de la mujer.