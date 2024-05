Avda. Bicentenario: impactante accidente dejó a conductor sin lesiones

Minutos antes de las ocho de la mañana de este miércoles se registró un siniestro vial de importanca en Avda. Bicentenario antes de llegar a la Rotonda de la Ruta 38. Allí se verificó que un vehículo marca FIAT, modelo 500 había chocado violentamenet con un poste del alumbrado publico.

Los efectivos que se hicieron presente constataron que el conductor del rodado, identificado como Luciano Javier Marcece de 45 años, se encontraba en relativo buen estado de salud, a pesar de lo fuerte del impacto. Seguidamente les confesó que había trabajado durante toda la madrugada en local de eventos y que al conducir, ya transitando con sentido cardinal de Este a Oeste, a la altura del Pje. Revolución de Mayo se habria dormido por el cansancio, perdiendo el control del vehículo.

El SAME constató que las lesiones no eran de gravedad y que, por lo tanto, no ameritaba el traslado al nosocomio capitalino.