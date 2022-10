Bacchiani recibió alta médica y volvió al Penal de Miraflores

Edgar Adhemar Bacchiani, CEO de la firma Adhemar Capital, fue trasladado de regreso a su lugar de detención en el Servicio Penitenciario Provincial por disposición del juez federal Miguel Ángel Contreras.

Bacchiani se encontraba internado en un sanatorio céntrico de esta ciudad desde el pasado viernes debido a cinco hernias de disco por lo cual, según trascendió, debía de realizarse unos estudios para corroborar que la afección no le provoque inconvenientes en el sistema nervioso.

Según trascendió, mientras el trader se encontraba en el Penal, había comenzado con diferentes dolencias, entre ellas adormecimiento y parálisis del brazo y parte del rostro. Por esta razón, y debido a que tiene antecedentes familiares de ACV, fue trasladado a un sanatorio de la ciudad para ser examinado. Los profesionales médicos determinaron que Bacchiani tiene cinco hernias de disco en la columna. Esto podría o no perjudicar el sistema nervioso, a raíz de lo cual debía realizarse estudios de alta complejidad. No obstante, no habría turnos para los mismos sino hasta el día viernes, y ante la dificultad de mantener al detenido internado con consigna, el juez federal determinó el día de hoy que regrese a su lugar de detención en Miraflores.

De este modo, el titular de Adhemar Capital fue trasladado al Servicio Penitenciario hoy pasado el mediodía, tras recibir el alta médica. Deberá aguardar en el Penal de Miraflores al menos hasta el día viernes, cuando pueda ser sometido al correspondiente estudio de alta complejidad.