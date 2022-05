Bacchiani ya está alojado en el Penal de Miraflores

Pasadas las 9.00 de este miércoles Edgar Adhemar Bacchiani fue traslado al Servicio Penitenciario de Miraflores, tarea que estuvo a cargo de una comisión de Gendarmería Nacional Argentina.

La medida fue ordenada en la jornada de ayer por el juez Miguel Ángel Contreras, quien revocó la prórroga de la prisión domiciliaria que se le había otorgado el último lunes, por otras 72 horas para acceder al desbloqueo de sus cuentas.

El cambio de condición del CEO se dio luego que el pasado lunes la justicia no pudiera tomar conocimiento que en las cuentas del detenido hay activos. E por ello que ayer el magistrado resolvió revocar el beneficio que iba a cumplirse en la jornada de hoy, en razón que el desbloqueo total de las cuentas llevaría varios días. Situación por la que no tendría sentido alguno que Bacchiani permanezca en su domicilio particular.

NOTICIA EN DESARROLLO