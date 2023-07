Balacera de Las Mil: Familiares de Gonzalo se manifestaron por la libertad del imputado

Con una ruidosa manifestación que incluyó corte de calle y cánticos contra la autoridad judicial, familiares y amigos del joven Gonzalo Moreno, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, el primero de septiembre del año 2022, reclamaron hoy frente al edificio del Tribunal Penal Juvenil por la liberación del autor del disparo.

Desde las 11:00 de la mañana, un grupo de más de veinte personas llegaron al edificio judicial de calle Chacabuco y con megáfonos y carteles reclamaron que el juez Rodrigo Morabito, quien el día viernes pasado le otorgó la libertad al joven A. -imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego-, a solicitud de la defensa, que planteó un control jurisdiccional y cese de la prisión preventiva, que A. venía cumpliendo en el penal de Miraflores desde el año pasado.

En diálogo con LA UNIÓN, Antonia Moreno, mamá de la víctima, expresó: “No debe ser así. Yo estoy pidiendo justicia porque él lo mató a mi hijo”, dijo al borde del llanto. “No puede ser que sea así. Lo mató como si fuera un perro y ni siquiera la Policía fue a mi casa para avisarme lo que había pasado. Los vecinos fueron los que me contaron”. “Si él estaba en la cárcel, ahora no puede quedar afuera para que haga lo que él quiera. Que espere el juicio en el penal, como lo hace todo el mundo. ¿Quién es él para poder estar afuera? Dicen que tiene un montón de restricciones, pero la verdad, que no sé si es así”, acotó la mujer, denunciando luego que en los últimos días su casa fue merodeada por personas que ella, supone, están relacionadas con Aragón.

Sobre los motivos del beneficio de la libertad que se le concedió a Aragón, Antonia sentenció: “Hay plata de por medio”.

Durante la protesta, los manifestantes le reclamaban al juez que atendiera a la madre del joven Moreno, lo que finalmente ocurrió, recibiendo en el despacho a unos familiares, a quienes les explicó el porqué de la decisión adoptada.

Durante el corte, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a Antonia Moreno, quien se descompensó por “toda esta situación”, explicó un familiar.





Veredicto

Por otra parte, a las 12:30 la abogada querellante, Dra. Natalia Páez, fue notificada por el magistrado del rechazo del planteo de la defensa del imputado para el cambio de calificación. Es decir, de homicidio agravado por legítima defensa.

“El juez no hizo lugar al planteo y será juzgado por el delito por un jurado popular. En breve, nos vamos a reunir con la fiscalía para oponernos a la liberación del imputado y que vuelva al penal hasta que se realice el juicio”, expresó la letrada, quien fue notificada de la resolución sin audiencia presencial.

Foto y videos: Mauricio Espinoza / La Unión