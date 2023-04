Barrionuevo insiste con el entorno familiar y apuntó contra los funcionarios que marcharon

Por más de dos horas declaró ante el Fiscal Hugo Costilla el gastronómico Luis Barrionuevo, acto que presenciaron tanto Natalia Rojas como el abogado de la familia del exministro, Iván Sarquis.

La jornada judicial giró en exclusiva en torno el dirigente, quien se presentó pasadas las siete de la mañana acompañado de dirigentes, ex funcionarios y su abogado, Dr. Ferro. Mientras la declaración testimonial se desarrollaba, toda la actividad de la Fiscalía General se detuvo y se vio impedida de tener su normalidad, por el fuerte operativo policial que se montó en las afueras para la salida Barrionuevo.

A pesar de haber sido anunciada no hubo conferencia de prensa y luego de una maniobra de distracción, el gremialista terminó dialogando con la prensa, donde volvió a insistir con que el crimen de Juan Carlos Rojas no tiene relación con la política. En cuanto a esta investigación, se mostró conforme, tanto que aseguró "está bien encaminada".

Su foco está puesto en el entorno familiar, además de marcar que "hay tres hipótesis". En relación a lo antes dicho, siguió marcando el proceder de Fernando Rojas a la hora de entrar en contacto con el cuerpo del exministro, rengando Barrionuevo y deslizando que se alteró la escena del crimen antes de llamar a la Policía. Y es allí cuando sentenció: "El hijo no llamó a la policía, ni el SAME, ni gritó. Si no limpió el piso"

Unas de las manifestaciones más sorpresivas, que marca el nivel de conocimiento e información que maneja de la causa, se relaciona con las pruebas enviadas a Salta. Sobre estas aseguró que "ya llegaron".

Luego respecto al entorno declaró: "Yo hablo del entorno, esto no es un tema político. Porque no lo es, lo conozco a Rojas, sé quién era, no tenía enemigos, no tenía adversarios, Juan Carlos no tenía nada que ver en esto".

Las marchas

Seguidamente y sobre la participación y las marchas organizadas por los hijos sentenció el gastronómico: "No soy un animalito que me llevan con la cucarra al matadero. Voy a marchar cuando considero que se agotaron las instancias que tiene que ver con el Poder Judicial. Recién están terminando de declarar aquellos que son testigos, todavía faltan aquellos que son sospechosos. Cuando nosotros tengamos que marchar vamos a marchar, a mi no me va a utilizar ningún político".

"El fiscal me cita porque salí a través de un medio. Acá no tenés por qué ir a la política, tampoco estoy de acuerdo en que hayan marchado el Intendente (Gustavo Saadi) y el ministro de Gobierno (Juan Cruz Miranda). En contra de qué. Se supone que las marchas son en contra de algo".



Las frases destacadas de Barrionuevo: