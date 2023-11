Bronca y decepción por la condena a solo 3 años en suspenso a un abuelo que abusó de su nieta

La sentencia de la Cámara Penal N° 2 contra un abuelo abusador generó desesperación, bronca y decepción a la madre de la víctima. El tribunal condenó a solo tres años de prisión en suspenso al hombre acusado de abusar a su propia nieta en Capayán.

Totalmente afectada y desconsolada, la madre de la víctima sostuvo en diálogo con Radio Valle Viejo que se sintió abandonada por la justicia y reclamó que el daño causado a su hija es irreparable.

“No me hicieron ir para no encontrarme con el atorrante este y hoy (por ayer) me entero de que le dieron tres años con prisión en suspenso y yo cuando volví al lugar donde estoy viviendo en Colonia fue y se sentó delante mío. Entonces pregunto, '¿qué hago ante todo esto?', tengo a mi hija lejos, la tuve que enviar a Buenos Aires porque está en crisis, está con psicólogos. Él la abusó de los 9 a los 13 años”, sostuvo consternada.

En este sentido, la madre de la víctima destacó la grave falta de apoyo por parte de las autoridades y cuestionó: “Los mismos policías compañeros jamás hicieron nada, no me dieron importancia, no me avisaron para el juicio.”

Y remarcó con bronca y tristeza: “Todo queda en la nada, o sea, lo que mi hija sufrió, cada lágrima de cada día, cada intento de suicidio. ¿Esto es justicia? ¿Esto es la justicia que hay en Catamarca? Todos los días pasa algo. No es justo esto, cómo puede ser que le den tres años de prisión en suspenso, nada más que eso.” apuntó.

Entre lágrimas, además de cuestionar a la justicia local, apuntó también contra la falta de condena social y la sensación de impunidad del abusador: “Era mi padre y a él no le importa. Nadie nos creyó, es más en el pueblo todos lo saludan como si nada. Él, porque tiene más de 70, es dueño de hacer lo quiera", sentenció.