Buscan al exmarido de la mujer argentina asesinada en Buzios

La Policía de Brasil investigaba un presunto de femicidio de la mujer argentina encontrada asesinada a puñaladas ayer en su casa de la localidad de Buzios y como principal sospechoso del crimen buscaba al exmarido de la víctima, informaron fuentes de la fuerza.



El cuerpo de Evangelina Mariel Trotta (48), madre de tres hijos adolescentes y propietaria de un negocio de alquiler de buggies para turistas, fue hallado el viernes por la tarde en su vivienda del barrio Joao Fernandes, en dicha localidad balnearia del estado de Río de Janeiro.



Al respecto, la Policía Civil de investigaciones de Río de Janeiro emitió un comunicado en las últimas horas en el cual señala que una "mujer de una nacionalidad argentina fue encontrada muerta dentro de una casa en la calle Jacob José Luiz, en João Fernandes, Armacao dos Búzios, posiblemente por golpes de cuchillo".



"No existen signos de irrupción en la residencia, el principal sospechoso según la información recogida por el equipo policial local sería el exmarido de la víctima, de nacionalidad argentina, que estaría en un vehículo HB20 de color blanco", añadieron.



La fuerza de investigación brasilera señaló además que el motivo del femicidio sería una presunta "inconformidad" por la separación con Trotta, y que "hasta el momento el sospechoso no fue localizado".



Las fuentes consultadas señalaron que el hombre es conocido como Diego y de acuerdo a lo informado por la intendencia de Buzios a la cadena Globo, la víctima residía desde el año 2003 en esa localidad.



La investigación del presunto femicidio comenzó el viernes, cuando empleados de la empresa de turismo de Trotta, que queda al lado de la casa, encontraron el cadáver de la mujer y llamaron a la comisaría local y a los bomberos.



De acuerdo con la cadena Globo, personal policial hizo un rastrillaje en la zona buscando al agresor o los agresores.



La mujer asesinada era propietaria de The Best Rent a Car, un negocio de alquiler de buggies para turistas, cercana a la playa Joao Fernandes, el destino principal de los argentinos que pasan sus vacaciones en Buzios.