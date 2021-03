Buscan a un sujeto que apuñaló al cocinero de un comedor

Hasta el cierre de esta edición, la policía continuaba la búsqueda del sujeto mayor de edad, quien en horas del mediodía de ayer, apuñaló al cocinero de un comedor por supuestamente no haberle dado una porción de comida a su pareja.

El hecho de sangre ocurrió en el comedor que funciona en el Centro Vecinal de la localidad de Polcos, en Valle Viejo. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, la víctima es de apellido Castillo, quien en momento de encontrarse trabajando, siendo aproximadamente las 12.50, fue sorprendido desde atrás por el ahora prófugo y le recriminó el porqué le había mezquinado un plato de comida a su esposa, para luego empezar a golpearlo. La víctima estaba de espalda y arrodillado ya que estaba terminando de levantar la leña que usan para cocinar. Aparentemente, Castillo intentó hacerle entender a su agresor que no había más comida, cuando este tomó una cuchilla de la mesa y comenzó a darle puntazos.

El hecho fue presenciado por una compañera de trabajo de Castillo, quien comenzó a gritar, saliendo a la calle a pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Situación que puso en fuga al agresor, quien se fue antes de la llegada del móvil.

Tras el arribo de la policía, se convocó a una ambulancia de same y, luego, al personal de la Unidad Judicial N° 10, quienes realizaron las actuaciones, secuestrando del lugar del hecho una cuchilla.

Informado de lo acontencido y luego de conocer el informe médico a la víctima, el fiscal Costilla ordenó la inmediata detención del agresor. Al cierre de esta edición, y mientras la víctima se recuperaba favorablemente de la lesión sufrida, personal de la División Investigaciones trabajaba en procura de dar con el paradero del agresor.