Buscó a un vidente para que haga regresar a su pareja, le tomó fotos desnuda y ahora la extorsiona para no publicarlas

Una joven de 28 años, de quien no se dará a conocer los datos personales, denunció en la Unidad Judicial N° 5 estar siendo chantajeada por un supuesto “vidente”, al que había buscado para que le hiciera un “trabajito” y su exnovio regresara con ella.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso LA UNIÓN, todo comenzó el día 9 de noviembre, cuando la denunciante buscó al ahora denunciado, quien se llamaría Hector Daniel Juárez, quien sería “vidente” para que le hiciera un “trabajo” y su novio regresara con ella.

Para esto, la joven le pagó seis mil pesos. El día 11 de noviembre, a la una de la madrugada aproximadamente, siempre de acuerdo al relato de la denunciante, el supuesto “vidente” realizó una videollamada, manifestándole que para continuar con el trabajo, debía quitarse la ropa, lo que hizo hasta quedarse totalmente desnuda, tomándole el sujeto varias fotografías.

Ahora bien, el día viernes a las 16:00 horas, el “vidente” la llamó nuevamente, según relata en la denuncia, diciéndole que si no le daba 50 mil pesos, iba a publicar las fotos que le había tomado.

Asimismo, le dijo que si no contaba con esa cantidad, debía facilitarle el ingreso al comercio donde trabaja y dejarle 30 mil pesos, y lo demás se lo “cobraría” con lo que hubiera en el negocio.

Tras cortar la comunicación, la mujer se dirigió a la Unidad Judicial N° 5 y denunció al “vidente”, del que proporcionó su supuesta identidad y otros datos que pudieran ser de utilidad para la investigación.

Finalmente, el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscalía en turno, desde donde se impartieron laa directivas a seguir.