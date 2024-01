Búsqueda intensa de Lucas Segura: familiares organizan otra marcha y solicitan apoyo de la comunidad

Continúa la búsqueda intensa de Lucas Segura, un hombre de 26 años que está desaparecido desde el día 31 de diciembre del 2023, tras los rastrillajes organizados por la familia y por la División Trata de la Policía de Catamarca, el día de hoy familia y amigos organiza otra convocatoria para marchar por la aparición de Lucas, a a partir de las 19:00 hs, en la Plaza del Aviador, ubicada Maipú Norte.

Los rastrillajes previos:

Uno fue organizado el día viernes por la tarde, en el Barrio Portal II, y en Avenida San Juan Bautista en inmediaciones de la empresa de transporte El Nene.

El segundo rastrillaje fue durante la madrugada del sábado, la División Trata de Personas fue tras la pista de un testigo que se comunicó con la ex pareja de Lucas y madre de su hija: este le dijo que lo habría visto en Palo Labrado, no obstante, tanto en este como en el primer rastrillaje el día anterior, dieron resultados negativos, agravando la preocupación de la familia y amigos de Lucas, que no desistirán hasta encontrarlo.

Descripción de Lucas:

Tiene contextura delgada, 1.60 de estatura, tez trigueña, cabello largo de color castaño oscuro con rulos. Al momento de desaparecer vestía una remera color azul, jeans azules, gorra y zapatillas de color negro, con una mochila del mismo color con detalles verdes.

Ante cualquier información de su paradero, comunicarse de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al 911, o a los siguientes números: