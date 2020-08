Cámara Penal N° 2: Joven, imputado de provocar la muerte de un muchacho, no declaró

Tal y como estaba previsto, en la mañana de ayer comenzó a ventilarse, en el recinto de la Cámara Penal N° 2, el homicidio preterintencional que tiene como imputado a Alexis Silva. El 18 de febrero del año 2018, el mencionado agredió, según la requisitoria de citación a juicio, a José Armendia con un casco. Casi trece meses después, la víctima murió en el hospital. Abierta la audiencia, los jueces del tribunal, integrado por Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito y, tras la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, le dieron la palabra al imputado, quien cuenta con la asistencia profesional del Dr. Víctor Garcia y, por su recomendación, guardó silencio ante el estrado. Seguidamente, ingresó a la sala la testigo, Paula Rocío Vera Paz, quien es la propietaria de la vivienda donde la víctima y unos amigos compartían una fiesta por su cumpleaños. La joven recordó que aquella mañana, la víctima, quien era su amigo, se marchó junto a su primo y un amigo de este a la parada de colectivo, a metros de la vivienda, cuando observaron a tres personas, entre ellos al imputado, golpeando a Armendia, quien cayó desvanecido al suelo, tras recibir un golpe con un casco de motocicleta que, según la testigo, llevaba puesto el imputado. “Después de golpearlo con el casco, ya inmóvil en el suelo, “Palmera” -el alias del imputado- atacó a puntapiés a Armendia, aunque le pedía que ya no lo golpeara (...)” fue la declaración de la testigo, que se extendió por varios minutos. Luego de un breve cuarto intermedio, el tribunal reanudó la audiencia y la querella, representada por el abogado Pedro Velez, solicitó que se juzgue a Silva por un hecho diverso, indicando que el testimonio de la testigo había agravado el accionar del imputado y que el hecho no se trató de una muerte por un arma impropia. Luego, el tribunal le dio la palabra al fiscal, quien, a líneas generales, dijo no estar de acuerdo con lo plateado por la querella y que el hecho debía continuar como un homicidio pretendiente nacional, pero que, en caso de que los jueces hagan lugar al planteo de la querella, al Ministerio Público no le molestaba. Postura distinta adoptó la defensa del acusado, quien indicó que la testigo no brindó a su entender ningún dato nuevo. Finalmente, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta en próximo viernes 21, para resolver lo planteado por la querella.