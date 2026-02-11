Capturaron en Catamarca a a un joven salteño buscado por lesiones y amenazas

Hoy, a las 10:00, efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia detuvieron a un joven de 26 años que registraba un requerimiento judicial de captura y detención vigente, durante un operativo de control realizado en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo.

El procedimiento tuvo lugar mientras los numerarios llevaban a cabo tareas de control vehicular e identificación de personas. En ese marco, inspeccionaron un colectivo de larga distancia proveniente de la provincia de Salta, que tenía como destino final la ciudad de San Juan.

Al momento de identificar a los pasajeros mediante los sistemas informáticos Mi-MinSeg y SIFCOP, el personal policial constató que uno de ellos, un joven de apellido Velázquez (26), oriundo de Salta, contaba con un pedido de captura y detención dispuesto por la Justicia de esa provincia.

Según se informó, el requerimiento judicial responde a los supuestos delitos de lesiones leves y amenazas.

Tras la verificación de los datos, el sujeto fue trasladado y alojado en la Comisaría de Santa Rosa, que interviene por jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas correspondientes.