Carlos Kunz: "Sentí que los fiscales me escucharon y me creen"

Tal como estaba previsto ayer a las 10 de la mañana, aproximadamente, Carlos Kunz, ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y ex Jefe de la Policía de la provincia, se presentó ante el juez Miguel Angel Contreras y los fiscales Federales Rafael Velhis Ruiz y Santos Reynoso. Fue acompañado por sus abogados defensores Dres. Mariana Barbitta y Mariano Balanovisky. Declaró por primera vez de manera oral por más de cinco horas. Cabe recordar que el ex jerarca policial está imputado desde hace aproximadamente dos años.

Según trascendió, Kunz había iniciado su declaración refiriéndose a su carrera en la fuerza de seguridad, "más de 30 años intachables”; para luego atacar de manera detallada y fundada cada uno de los “puntos” del expediente, a través de los cuales se lo acusa de ser el “jefe de una organización narco”.

Kunz hizo mucho hincapié en los supuestos arrepentidos, Molina, Constatino Amaya y Gualdo Reynoso “en base a sus dichos fue que me armaron la causa. Esta causa que, lamentablemente, de manera indirecta, llevó al fallecimiento de mi madre. Esta causa por la que estuve preso sin prueba alguna siete meses. Esta causa en la que solo hay mentiras, tras mentiras, tras mentiras”, expresó.

Asimismo, habló sobre los “informantes” en los procedimientos contra el narcotráfico que llevó adelante, señalando que “no había ningún protocolo para hablar o actuar" con ellos. Además afirmó que él “recibía órdenes” y que fueron sus superiores, dos secretarios de seguridad, tres jefes de policía, dos jueces federales y dos fiscales federales, quienes, a pesar del buen trato que tenían, nunca le impartieron un protocolo. Esto en razón a que en el expediente, como es de púbico conocimiento, la policía "le paga” a los informantes. Este dinero, según Kunz, llegó, en un momento, a ser “poco”, por lo que, desde la justicia federal se solicitó a las autoridades competentes “ampliar dicho fondo”.

Volviendo al tema de los arrepentidos, Kunz dijo que hubo conversaciones entre él y Molina que fueron sacadas de contexto, sorprendiéndose de que las “escuchas” del teléfono de Molina, que son del año 2017 y 2018, recién salieran en “julio de 2019”.

El exjefe manifestó también que se equivocan y que es mentira que es jefe de una organización narco donde se habla de “cifras millonarias“. ”No se me secuestró ninguna sustancia, ni dinero, ni bienes, no se me demostró que, a lo largo de los años, mi progreso económico ni el del mi familia, amigos o conocidos haya incrementado notablemente. Jamás recibí un peso de Constantino Amaya que no sea de mis superiores para tareas netamente investigativas”, expreso.

En su extensa declaración, Kunz hizo mención también a distintas irregularidades en la figura del arrepentido, señalando que no se cumplió con lo que dice la ley ?actas de desgrabaciones, cd con las declaraciones, filmaciones, etc.-. “?Nada de lo que dicen en el expediente los arrepentidos fue probado por la justicia?”.

En la parte final de su declaración, Carlos Kunz se refirió al hecho de amenazas que sufrió el martes a la mañana, por parte del actual fiscal de Estado, Marcos Denett, a quien Kunz reconoció, en rueda de prensa, “respetarlo y considerarlo una persona de bien que siempre estuvo al lado de los subalternos”, por lo que le costaba, agregó, creer lo que había pasado: "pienso, pienso y no entiendo”, afirmó.

Por el hecho ya existe una denuncia penal en la que los abogados defensores de Kunz evalúan constituirse como parte querellante. Ahora será la cámara federal de Tucumán, ya que al estar sospechados -ya que fueron mencionados por Denett en la amenaza, como quienes enviaban el mensaje-, los dos fiscales federales de la provincia, ninguno puede intervenir, si "le dan curso a la denuncia o no”.

En relación a esta denuncia, en la mañana de ayer, Marcos Denett se presentó de manera espontánea en el juzgado y se puso a disposición del juez federal.

Conferencia

Por otra parte, en horas de la tarde, la Dra. Barbitta, su colega y Carlos Kunz brindaron una conferencia de prensa en un hotel céntrico.

"Me siento aliviado. Acompañado, declaré por primera vez y siento que el juez me cree, me escucha, los fiscales también me escuchan y nos dejan presentar pruebas que desacreditan cada una de las mentiras que dicen en el expediente.... Confío que se va hacer justicia y tiene que ser la justicia quien investigue por qué Denett fue a mi casa a amenazarme como lo hizo. No lo puedo creer, porque, como declaré, le tengo mucho respeto al Dr. (por Denett)".

Por otra parte, la Dra. Barbitta explicó que, en el marco de esa denuncia, pidió a la fiscalía, en la audiencia de ampliación de declaración de Kunz, que se informará si habían otras causas -como lo dijo Denett- abiertas en contra de Kunz y "por la intervención del juez, el fiscal Santos Reynoso dijo que no".

Asimismo, indicaron que pronto solicitarán al juez el sobreseimiento de Carlos Kunz, quien “es inocente”.