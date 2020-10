Casi mata a golpes a uno, así que tenga cuidado

Esas fueron las expresiones de advertencia de un “prestamista” a una mujer de 27 años, de profesión peluquera, quien se habría retrasado en el pago de un crédito que solicitó vía telefónica.

De acuerdo a la información judicial, la damnificada, de apellido Córdoba, se presentó el domingo a la noche, en la Unidad Judicial N° 6 y denunció haber sido víctima de amenazas de muerte en su propia casa.

Según contó la denunciante, el mes pasado, a través de su teléfono celular, se comunicó con una persona, quien no se habría identificado de acuerdo al relato de la denunciante, y le solicitó un préstamo por la suma de 20 mil pesos. Por motivos que no fueron develados, la denunciante se habría retrasado en el pago del crédito, lo que motivó a que el domingo recibiera en su casa la visita de un “cobrador”, quien tampoco se identificó, manifestándole solamente que “no se atrase porque la va a visitar el jefe, que casi mata a golpes a uno, asi que tenga cuidado”, para luego, retirarse del domicilio.

Tras escuchar el tenor de las amenazas, Córdoba llamó a la Policía y, luego, se dirigió al precinto judicial y denunció la amenaza de muerte, pudiendo solo brindar características físicas del “cobrador”, ya que no se identificó.