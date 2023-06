Caso Andrea Navarro: "Le dije que se llevara todo, pero me siguió apuñalando"

Este jueves comenzó el Juicio Abreviado por el caso de Andrea Navarro, la mujer que fue brutalmente atacada a puñaladas en enero del 2022 por su vecino, quien en ese entonces tenía 17 años, para robarle el celular. El joven había reconocido la semana pasada el hecho ante la víctima en el marco de un proceso de Juicio por Jurado Popular, el primero a nivel nacional y provincial, por lo cual, se decidió que el debate sea abreviado.

En la audiencia de hoy, que comenzó a las 16 hs, se escuchó el desgarrador relato de la víctima, Andrea, quien sostuvo que el daño que recibió, tanto físico como psicológico, es inconmensurable tanto para ella misma, como para toda su familia.

De la audiencia formaron parte el juez director Fabricio Gershani Quesada, el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal de Cámara Augusto Barros, la querella a cargo de Silvia Barrientos, y la defensa del imputado ejercida por Víctor García.

“Me dormí y me desperté y vi a una persona parada, la cual era mi vecino. En la mesita de luz. Lo primero que siento es una puñalada en el pecho, que es lo que me despierta. A lo que logro arrodillarme en la cama y querer salir. Grité pidiendo ayuda. Recuerdo me pagaba en la cara, a lo que intento salir de la cama. Le dije 'llévate todo', pero mientras yo salía me seguía apuñalando en el pecho, en el hombro. Sentí algo calentito y veo sangre. Ahí es como siento que se me desvanece el cuerpo y quiero salir hacia la puerta, y caigo arrodillada, es lo que recuerdo. Él seguía apuñalándome en la espalda y perdí el conocimiento. Creo que hago un movimiento y vuelve, no sé, pero después lo tengo encima, pegándome más patadas en la cara y apuñalándome. Estaba de rodillas, y caigo hacia un lugar con el cuerpo, y después él siguió apuñalándome. No me acuerdo más” contó ante los presentes el terrible ataque Andrea.

Y añadió: “Ya después, había un silencio. No recuerdo nada. Pude ver mi pecho estaba rojo, y como pude me levanté y pensé que me había cortado los pies porque me resbalada. Era mi propia sangre con la que me resbalaba. No sé cómo hice para salir y salí afuera a pedir ayuda, con la voz bajita".

La víctima relató también como fue el terrible proceso que debió vivir después para su recuperación física y cómo luchó por su vida. Y volvió a destacar que al joven imputado le dijo “llévate todo”, de rodillas, pero que él “nunca paró”.

Por otro lado, Andrea explicó que el ataque dejó en ella y su familia un daño inconmensurable e irreparable.

"Tengo miedo. No puedo estar sin estar con alguien. No puedo respirar, no puedo dormir. Tengo dos padres que están grandes y no sé cómo ayudarlos si yo no estoy bien. Tengo una hija que no sé cómo voy a sacar adelante después de esto y cómo estoy. Yo no lo hice nada a nadie. No puedo con mi propia hija, no puedo darle todo lo que ella necesita. 22 años tiene y se tuvo que hacer cargo de mí y no yo de ella. La única carta de presentación que tiene ella es 'la hija de la apuñalada'" sostuvo con voz afectada y entre lágrimas.