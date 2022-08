Caso Diego Pachao: La fiscalía pidió la ampliación de la acusación

Hoy se concretó, en ámbitos de la Cámara Penal N° 2, la décima audiencia en el juicio oral y público que se sigue en contra de los policías Gustavo Bulacios, Ricardo Barrera, Ricardo Varela, Jorge Montivero, Claudio Nieva y Ramón Quevedo, quienes llegan imputados de los supuestos delitos de Vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, excepto Quevedo, que solo responde por la última acusación.

Durante la audiencia, el tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito escucharon a los últimos testigos citados para el plenario.

Si bien, el dato relevante de la jornada iba a ser la declaración del diputado nacional Rubén Manzi, que actuó como perito de parte en la autopsia practicada a Diego Pachao en marzo de 2012, tras fallecer dos días después de haber sido arrestado en la Comisaría Séptima, sin lugar a dudas este testimonio pasó a un segundo plano, cuando antes de finalizar la audiencia y, previo a la incorporación de las distintas pruebas obrantes en el expediente, el Ministerio Público fiscal, en este caso el fiscal coadyuvante Hugo Costilla, pidió la palabra y le solicitó al tribunal un cuarto intermedio hasta mañana miércoles.

El fiscal argumentó que la medida obedecía a que, en virtud de los testimonios escuchados durante las diez audiencias de debate y otras pruebas que se reprodujeron en el recinto, solicitaban la ampliación de la imputación. Es decir, que le solicitaran al tribunal, que los seis imputados o bien algunos de ellos -eso se conocerá el miércoles- sean juzgados por un hecho más grave. Situación que llevaría, en caso de ser admitida por el tribunal, prácticamente a un nuevo debate.

Puesto que al cambiar la acusación fiscal -para lo cual la parte solicitante deberá redactar el nuevo hecho con sus formalidades de tiempo modo y lugar; y establecer el grado de participación de cada uno de los imputados- los policías deberán “defenderse” de un hecho nuevo, por lo que sus abogados contarán con un plazo no superior a los diez días para proponer las pruebas y el juicio arrancaría prácticamente de foja cero. Si bien, la fiscalía planteó la ampliación de la acusación, el miércoles, luego de que los jueces escuchen el relato del hecho y los fundamentos del cambio, deberán correr vista a las demás partes del proceso, es decir, a la querella -quienes recordemos, en el inicio del juicio, habían planteado mediáticamente que pedirían el cambio de carátula a “tortura seguida de muerte” y a los abogados defensores de los policías. Luego de conocer las posturas de las partes, los jueces resolverán si hacen o no lugar a la ampliación de la acusación. En caso de no hacer lugar, los alegatos serían el próximo lunes 29 de agosto.

Testigos

Además del legislador Nacional Rubén Manzi, amplió su declaración el suboficial Jorge Montivero, que se declaró inocente y respondió, a preguntas de las partes, que no escuchó ni vio nada fuera de lo común cuando estuvo de guardia entre las 14 y las 22 horas del sábado 11 de marzo. También comparecieron otros dos testigos. Rodríguez -que compartió el calabozo con Pachao- y Romero -por ese entonces su pareja-, que refirieron en la sala “no recordar nada”.