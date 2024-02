Deberá resolver el juez de Garantías Caso Karina Chazarreta: La defensa del ex se opuso a la citación a juicio Ayer se conoció que el fiscal Jonathan Felzstyna remitió el expediente al juzgado de control de garantías N 3 para que sea el magistrado quién resuelva si Cristian del Valle Ortega, ex pareja de Karina Chazarreta debe o no sentarse en el banquillo de los acusados.