Caso Karina Chazarreta: La pericia antropológica descartó que la mujer haya sido asesinada 

A 159 días de que Karina Chazarreta (50) fuera vista con vida por última vez por su hijo, cuando salió de su casa en la zona norte llevando consigo solo su teléfono celular y la cartera, el fiscal Jonthan Felzstyna, quien tiene a su cargo la investigación del caso, dio ayer a conocer en conferencia de prensa el resultado de la pericia antropológica que se le realizaron a los restos óseos encontrados el pasado 24 de marzo detrás de los talleres de El Nene, en el norte de la Capital.

El objetivo de dicha pericia era conocer la causa de muerte de Karina Chazarreta, como así también la data de muerte, pero nada de eso surgió del estudio. Sin embargo, la investigación penal preparatoria continúa y en los próximos 60 días, el fiscal espera contar ya con el resultado de la autopsia psicológica y poder así determinar fehacientemente qué le pasó a Karina Chazarreta cuando salió de su casa el pasado 11 de enero y jamás volvió. A las 9:30, aproximadamente, en el edificio de la Fiscalía General, dio inicio la conferencia de prensa, encontrándose a la vista de los periodistas los más de diez cuerpos -cada uno de 200 fojas- que tiene el expediente.

El fiscal Felzstyna fue quien abrió la conferencia indicando que el Cuerpo de Antropología Forense de Córdoba -que actualmente participa en la investigación del femicidio de Cecilia en Chaco-, con base en los restos encontrados, “no pudo determinar la causa de la muerte”, destacando que la degradación del cuerpo fue por la acción de animales de rapiña y la propia descomposición del paso del tiempo. En la misma línea y, en cuanto a la data de la muerte, indicó que esta “oscila entre el mes de enero y marzo”.

Luego Felsztyna explicó que, si bien no se pudo establecer la causa de la muerte, en los resultados de la pericia, se descarta un accionar violento por parte de terceros. Es decir que Karina no fue asesinada, que su muerte no fue violenta, que no intervino una tercera persona y que su muerte podría haberse producido entre el día que desapareció, el 11 de enero y el mes de marzo, cuando fueron hallados partes de sus restos.

En otro tramo de la conferencia, el representante del Ministerio Público remarcó que la investigación continúa abierta y se aguarda por el resultado de otras pericias ordenadas en la causa.

Una de esas medidas, señaló, es la autopsia psicológica sobre la que tiene particular interés la querella. El otro dato saliente, sobre todo para la familia, es que la próxima semana la justicia va entregar los restos de Karina a sus hijos, para que puedan darle la cristiana sepultura.

¿Qué le pasó a Karina?

Seguidamente, el Dr. Ibáñez se mostró conforme con lo informado, destacándose que el secreto de sumario fue levantado, tal y como lo había solicitado la querella. Por lo tanto, en los próximos días ya tendrá acceso al expediente completo.

El abogado que representa a Cristian Ortega Chazarreta indicó que el joven optó por no estar presente en la conferencia, “Él ya estuvo en contacto con el fiscal, quien nos adelantó todo esto con más detalle, pero no quiso estar presente en este momento, porque esta información tan importante le genera un impacto psicoemocional entendible”, comentó.