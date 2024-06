Caso Loan: Los investigadores creen que nunca salió de la casa de la abuela y que se lo habrían llevado en una camioneta

En las últimas horas, hubo un giro en la búsqueda de Loan Danilo Peña, de 5 años: los investigadores creen que nunca salió de la casa de la abuela rumbo al naranjal y que se lo llevaron en una camioneta.

Se cumplen nueve días de la última vez que al nene de 5 años se lo vio en la zona rural de 9 de Julio. Hay seis sospechosos detenidos.

Horas después del allanamiento a la casa de Victoria Caillava y Carlos Pérez, exempleada municipal y exprefecto, la investigación tomó un nuevo rumbo y ahora se maneja la hipótesis de que Loan nunca salió a buscar naranjas. Creen que el nene no caminó más de 100 metros de la casa de la abuela, lo que desmentiría las coartadas de Antonio Benítez y los demás acusados.

La versión que se manejaba hasta ahora era que la familia estaba allí en ese almuerzo y los chicos se fueron con Antonio Bernardino Benítez, con Daniel “Fierrito” Ramírez y con su pareja María Camilla Millapi, que se iban al naranjal. A partir de los últimos avances en la investigación, se echaría por tierra este relato.

Además, las autoridades sospechan que el nene fue trasladado en la camioneta Ranger blanca que fue peritada, perteneciente a la última pareja detenida: Caillava y Pérez. Ninguno de los que declararon en la causa pudieron explicar con certeza cuándo y dónde se perdió, lo que generó muchas sospechas en los investigadores. Además, presentaron numerosas contradicciones.

El fiscal Guillermo Barry, quien investiga la causa, afirmó anoche que se cree que la zapatilla de Loan encontrada en el campo “fue plantada” adrede y se refuerza la teoría de que el nene de cinco años nunca caminó hacia el naranjal.

De acuerdo a esta nueva hipótesis, se estima que Walter Maciel, el comisario a cargo de la búsqueda -ahora detenido- habría colocado la zapatilla en las inmediaciones de la zona en la que supuestamente se perdió el chico, para desviar el foco de la investigación.

“Ya pasaron nueve días y no sé nada de él, quiero que me lo devuelvan, que aparezca mi hijo”, expresó María, la madre de Loan, este sábado durante la marcha por su hijo, antes de descompensarse. “Es lo único que yo pido, que mi hijo aparezca sano y salvo”, lamentó. Por otro lado, señaló que el comisario Walter Maciel le dijo que no marchara. “El jefe me dijo que no haga la marcha”, agregó.