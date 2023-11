Caso López Márquez: la defensa solicitará la recusación de la presidenta de la Corte

El martes de esta semana, el abogado defensor del cura Eduardo López Márquez, fue notificado por el tribunal de la Cámara de Apelación y Exhorto que el expediente de oposición a la citación de elevación a juicio del sacerdote por delitos de índole sexual pasará a la Corte de Justicia de la provincia.

A la espera de esta definición, esta mañana se manifestó el Polo Obrero. Luego, en una improvisada conferencia de prensa, la defensa de una de las víctimas del sacerdote acusado de abuso sexual y corrupción de menores, Dra. Sebastián Ibañez, se manifestó sobre la instancia judicial en curso y adelantó las medidas que función van a solicitar. Tras calificar nuevamente al imputado como "el pederasta con sotana más aberrante que tiene la provincia", el abogado adelantó las medidas que va a interponer ante la Corte de Justicia.

"Nosotros creemos que la Corte no le debería abrir la instancia, ya que este mismo tribunal, en el Caso del cura Pachado, le negó esto, indicando que el pedido no es casable, porque no es sentencia definitiva y tampoco le pone fin al proceso. En base a eso le negó el acceso a la Corte. Por lo tanto, ahora se debería hacer exactamente lo mismo", apuntó Ibáñez en el contacto con la prensa.

Seguidamente adelantó que la defensa va a presentar la recusación contra la presidenta de la Corte de Justicia. Al respecto, el letrado indicó que "lo vamos a plantear contra la Dra, Fernando Rosales Andreotti, por su amistad manifiesta con el abogado defensor de López Márquez, el Dr. Martínez Azar. Esa amistad es de muchos años y de público conocimiento. Esto es tan así, que la hija de este abogado es la secretaria relatora de la presidenta de la Corte, es decir la Dra. Florencia Martínez Azar".

La víctima, reclamo justicia

Por su parte, Gustavo Batallán, víctima de López Márquez y defendido de Sebasrián Ibáñez, solicitó a los integrantes de la Corte de Justicia que "salgan a favor de las víctimas. Es cada vez más difícil e insostenible esta situación. Me armo de paciencia para seguir porque no voy a darle el gusto a estos abusadores. Esto te marcha y te arruina la vida".

Recordemos que el sacerdote acusado cuenta con dos denuncias por abuso sexual. La primera de estas fue radicada en diciembre de 2021 por hechos ocurridos en 2002 en La Paz cuando la víctima tenía 12 años. Por eso fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”, “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto”, y “corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”. La misma imputación continúa con “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto” y "corrupción de menores”.