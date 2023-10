Caso López Márquez: Desmienten que habría una sanción para el fiscal Felzstyna por apelar la resolución del juez

Durante la mañana de este jueves, el abogado querellante que representa a las dos supuestas víctimas que denunciaron por abuso sexual al sacerdote López Márquez, el Dr. Sebastián Ibañez salió al cruce de la apelación que realizó el fiscal Jonathan Felzstyna que investiga la segunda denuncia manifestando que “está conchabado con la curia pederasta”.

Según el letrado, en declaraciones a los medios, el fiscal Felzstyna había apelado el fallo en el que se le rechazó el pedido de archivo de la denuncia -para la fiscalía el delito había prescripto- sin "avisarle a sus superiores de inmediato" lo que "provocó un quiebre en el ministerio público" indicó.

En otra parte de su declaración Ibáñez dijo: “mantuve una reunión con el fiscal general Alejandro Gober y el Procurador Tristán Lobo, en donde se enteraron por mí, porque no lo sabían, que Felzstyna había apelado la resolución el miércoles, cuando desde la fiscalía se le había dicho que no lo hiciera, puesto que para el ministerio público los delitos de abuso en la infancia no prescriben”.

En ese orden de ideas, el querellante aseguró que "el fiscal transgredió sus funciones y por ello el fiscal general y el Procurador lo iban a sancionar. Nosotros también vamos a evaluar qué sanción pedimos para el fiscal más allá de la que le van a aplicar sus superiores inmediato".

“Con esto -por la apelación- el fiscal nos demuestra, deja a las claras, que está conchabado con la curia pederasta", finalizó el abogado.

Desmentido

Tras las polémicas declaraciones del abogado que refirió a un "quiebre" en el ministerio público fiscal, este diario consultó al fiscal Felzstyna quien dijo "si" haber apelado el fallo del juez explicando que "lo que se apeló es que el juez en su fallo no da las motivaciones del porqué de la resolución arribada tal como lo exige nuestro código. Si al momento de realizar una resolución no se dan los fundamentos, cómo el justiciable va a entender el porqué se falló de tal o cual forma. En un ejemplo sencillo sería que el juez resuelve creer lo que declara una parte y no la otra, sin dar las motivaciones del porqué lo cree".

Agregando: "y el otro ítem es por qué me envía la causa a mí si él -por el juez- ya resolvió no hacer lugar a mí planteo y expresó que debía seguir interviniendo otra fiscalía.".

En cuanto a la supuesta sanción, el fiscal Felzstyna indicó que desconocía al respecto, aclarando que "sí le informó a sus superiores inmediatos sobre la apelación que realizó ya que debe seguirse ese lineamiento de informar".

Por otra parte, desde el ministerio se desmintió que se haya siquiera pensado en una sanción para el fiscal Felzstyna.

Comunicado oficial

Finalmente, ayer a la noche desde el área de prensa del poder judicial se emitió un comunicado oficial al respecto.

“Dadas las declaraciones de público conocimiento el Ministerio Público a través de la Fiscalía N° 9 informa que se presentó un recurso de apelación contra la resolución Nº 149/2023, expediente. Letra “F” Nº 501/2023, sobre Expediente Nº 030/2023 sobre la causa “Imputado López Márquez” emitida por el Juzgado de Control de Garantías.

Desde la fiscalía se presentó un recurso de apelación a la desestimación y archivo impulsada por el Juzgado, objetando la ausencia de motivación y fundamentación que debe observarse en toda resolución judicial.

Además, se informó que el punto central de la impugnación consiste en cuestionar que el magistrado envía nuevamente la causa a la Fiscalía N°9, cuando la legislación procesal indica que en estos casos debe girarse el expediente a otra fiscalía para que continúe la investigación”.