Caso Luz: Fijaron el inicio del juicio para 11 de octubre

Tal como lo público LA UNIÓN en su edición de ayer, el tribunal de la Cámara Criminal Penal Juvenil llevó adelante la audiencia de prueba en el caso de Luz Villafañe, la niña de 13 años, quien en el año 2016 fue abusada, tras concurrir a una fiesta droga y alcoholizada. Horas más tarde, se quitó la vida.



Durante la audiencia, el tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Morabito, Luis Guillamondegui y Mauricio Navarro Foressi, escucharon al ministerio público fiscal, a cargo del Dr. Guillermo Narváez, a la querella representada por la Dra. Silvia Barrientos, y a la defensa del único imputado, T.U., quien será identificado con sus iniciales ya que, al momento del hecho, contaba con 17 años de edad, a cargo del Dr. Roberto Mazzucco. Todas las partes expresaron en forma oral las pruebas, tanto documentales como científicas y testimoniales, que pretenden que se ventilen durante las audiencias del juicio en el que U.T. ocupará el banquillo de los acusados por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal.



Asimismo, antes de finalizar la audiencia, el presidente del tribunal manifestó que el debate se llevará adelante el próximo mes de octubre. De la audiencia participó también la madre de la víctima, Jaqueline Quevedo, quien fue acompañada por familiares y amigos que permanecieron en la calle enfrente al edificio judicial, manifestándose de forma pacífica, cortando literalmente calle Chacabuco.



Si bien en la audiencia se decidió que el debate sería en octubre, sin especificar una fecha, este diario pudo saber de voceros cercanos al expediente que la fecha sería el miércoles, 11 del dicho mes.



Al concluir la audiencia, LA UNIÓN dialogó con Jaqueline, madre de Luz, quien dijo: “No puedo decir que me siento contenta por todo el dolor que siento, pero solo espero que se haga justicia. Me duele y me parece injusto todos los testigos que citó la defensa de ese -por el imputado-, todas son sus amigas. Las chicas que la golpearon y la que fue a sacarla de mi casa, la que la drogaba. Esos son los testigos. Solo espero justicia para mi hija”, se quebró.