Caso Maradona: las defensas de Cosachov y Díaz presentanhoy sus alegatos

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una jornada centrada en los alegatos de las defensas del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista argentino.

Las exposiciones se desarrollarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en una etapa del proceso en la que los abogados presentarán sus conclusiones y buscarán sostener las posiciones de sus representados frente a las acusaciones y los pedidos de pena formulados durante el juicio.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación que informaron a la Agencia Noticias Argentinas, el primero en exponer será Diego Olmedo, abogado de Carlos Díaz, especialista en adicciones. Posteriormente, será el turno de Vadim Mischanchuk, representante legal de Agustina Cosachov.

Ambas presentaciones estarán enfocadas en las responsabilidades atribuidas a sus defendidos en relación con el fallecimiento de Maradona, aunque las estrategias de cada defensa se apoyarán en argumentos diferentes. En el caso de Díaz, se espera que Olmedo insista en que la actuación del psicólogo no tuvo incidencia en el deceso. Por su parte, Mischanchuk defenderá el plan farmacológico que Cosachov le brindó al paciente.

La jornada tendrá como eje las explicaciones de los abogados frente a las imputaciones y los distintos pedidos de condena planteados por fiscales y representantes de las partes involucradas en el proceso.

Carlos Díaz: los pedidos de absolución y las penas reclamadas

La situación procesal del psicólogo Carlos Díaz presenta posiciones contrapuestas entre quienes solicitaron su absolución y quienes consideran que debe recibir una condena por su responsabilidad en la muerte del exfutbolista.

Los abogados Félix Linfante, representante de Jana, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del célebre futbolista, solicitaron que Díaz sea absuelto por el beneficio de la duda. Ese planteo generó enojo en Dalma y Gianinna, según la información consignada en la base del caso.

En contraposición, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari solicitaron una pena de cinco años de prisión para el psicólogo, al considerarlo culpable del delito de homicidio culposo.

También se pronunciaron los representantes de otras partes. Fernando Burlando pidió una pena similar, mientras que Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, reclamó 12 años de cárcel para Díaz por el delito de homicidio simple con dolo eventual. De este modo, los pedidos formulados en relación con el psicólogo abarcan distintas interpretaciones sobre su responsabilidad y la calificación legal que correspondería aplicar.

Los principales planteos registrados en el caso son los siguientes:

Félix Linfante: solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Pablo Jurado: también pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Cosme Iribarren y Patricio Ferrari: solicitaron cinco años de prisión por homicidio culposo.

Fernando Burlando: pidió una pena similar a la solicitada por los fiscales.

Mario Baudry: reclamó 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.

La exposición de Olmedo será el primer alegato de la jornada y permitirá conocer las conclusiones de la defensa frente a estos planteos.

La estrategia de Olmedo

Se espera que Diego Olmedo reitere durante su exposición que el papel desempeñado por Carlos Díaz no tuvo incidencia en la muerte de Maradona. Uno de los argumentos que sostendría esa posición está relacionado con los resultados de la autopsia, ya que, según la información aportada, los peritos no detectaron drogas de abuso ni alcohol.

La defensa buscará sostener su interpretación acerca de la intervención del psicólogo en el tratamiento del exfutbolista y de su eventual relación con el desenlace. El planteo se enmarca en la discusión sobre las responsabilidades individuales de los profesionales acusados en el proceso.

La exposición tendrá lugar en un escenario en el que las partes sostienen posiciones diferentes respecto de la calificación legal de los hechos y las consecuencias penales que deberían corresponder a Díaz.

Mientras algunos representantes solicitaron su absolución por el beneficio de la duda, los fiscales y otros abogados reclamaron penas de prisión, aunque con diferencias en cuanto a los delitos atribuidos y la cantidad de años solicitados.

Agustina Cosachov: los distintos pedidos de condena

Después de Olmedo, Vadim Mischanchuk presentará los alegatos correspondientes a la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona. En este caso, los pedidos de pena formulados por las distintas partes también presentan diferencias significativas. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron ocho años de prisión para la médica.

Por su parte, los representantes de otras partes reclamaron condenas de distinta extensión: Ramírez, identificado en la información como Diego Junior, pidió diez años; Baudry, 14 años; Burlando, diez años; Linfante, ocho años; y Jurado, ocho años.

El detalle de los pedidos consignados para Cosachov es el siguiente:

Ministerio Público Fiscal: ocho años de prisión.

Ramírez (Diego Junior): diez años.

Baudry: 14 años.

Burlando: diez años.

Linfante: ocho años.

Jurado: ocho años.

Frente a esas solicitudes, se espera que Mischanchuk centre su exposición en la defensa del plan farmacológico que Cosachov proporcionó a Maradona.

La presentación permitirá conocer los argumentos con los que el abogado buscará responder a los cuestionamientos planteados contra la intervención de la psiquiatra. La discusión se inscribe en el análisis de las actuaciones de los profesionales que participaron en la atención del exfutbolista.

Cómo continuará el cronograma de alegatos

La agenda del juicio contempla otras exposiciones durante los días siguientes. El miércoles será el turno de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y de Nicolás D'Albora, abogado de Nancy Edith Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Ambos presentarán sus conclusiones ante el tribunal, en continuidad con las jornadas dedicadas a las defensas de los profesionales acusados en la causa por la muerte de Maradona.

El cronograma prevé que el jueves cierren los alegatos los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni. La distribución de las exposiciones durante tres jornadas permitirá escuchar los argumentos de las defensas de los distintos acusados, en una etapa en la que cada representación legal buscará sostener su posición frente a las imputaciones y los pedidos de pena.

El desarrollo de los alegatos constituye así una instancia central del proceso judicial, dado que reúne las conclusiones de los abogados y las diferentes interpretaciones sobre las responsabilidades que se investigan en torno al fallecimiento del exfutbolista.

Pedro Di Spagna, el único absuelto hasta el momento

Dentro del proceso, el único absuelto hasta ahora es el médico clínico Pedro Di Spagna. Sin embargo, la decisión debe ser formalizada por los jueces al momento de dictar la resolución correspondiente.

El tribunal está integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes deberán plasmar la inocencia de Di Spagna en la resolución judicial.

Mientras continúa la presentación de los alegatos, las defensas de los acusados restantes expondrán sus argumentos de acuerdo con el cronograma previsto. Este martes, la atención estará puesta en las presentaciones de Olmedo y Mischanchuk, representantes de Carlos Díaz y Agustina Cosachov, respectivamente.

Las jornadas siguientes incorporarán los alegatos de los abogados de Leopoldo Luque, Nancy Edith Forlini, Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni. De esta manera, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanzará con las exposiciones de las defensas, en medio de las diferencias entre las partes sobre las responsabilidades penales y las condenas que consideran correspondientes.