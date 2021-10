Caso Melani: Las dos médicas imputadas de homicidio culposo pidieron declarar

Ayer se conoció, que la causa en la que se investiga la muerte de la pequeña Melani Carrazana, ocurrida el 4 de enero del 2021, sumó la ampliación de declaración indagatoria de dos de los tres médicos imputados y la del director del Hospital “José Chaín Herrera” de Andalgalá, en donde la niña no habría recibido la atención necesaria, falleciendo tras ser trasladada a esta Capital.



Se trata de la Dra. Gabriela Gómez y de la Dra. Alejandra Castro, quienes, a través de sus abogados defensores, le solicitaron a la fiscal Rodríguez declarar por primera vez en la causa, ya que, al momento de ser imputadas, estas se habían abstenido. Las indagatorias se concretaron entre jueves y viernes de la semana pasada. También, el director del hospital declaró ante la fiscal, pero en calidad de testigo, ofrecido por el tercer imputado, Dr. Vázquez.



Cabe recordar que, las dos médicas, al igual que el Dr. Marcos René Vázquez, quien declaró el 30 de agosto pasado, están imputados del supuesto delito de homicidio culposo.



Marcha

En diálogo con LA UNIÓN, Walter Carrazana, papá de Melani, invitó a la comunidad de la Perla del Oeste a acompañarlos en una nueva marcha por pedido de justicia para Melani.

“Será el próximo sábado 9 de octubre, a las 20.00 horas, en la plaza Raúl Alfonsín, de la ciudad de Andalgalá. Le pido a la comunidad que me acompañe porque, como ya lo dije una vez, la atención médica en el hospital tiene que mejorar para que no vuelva a pasar lo que sucedió con mi hija que, por no recibir la atención médica que necesitaba, murió”, se lamentó el papá.