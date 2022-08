Caso Pachao: declara el jefe policial encargado de la comisaría y dijo estar "injustamente traído al proceso"

En el inicio de la octava jornada del juicio en el que se ventila la muerte de Diego Pachao, el sub comisario Ramón Quevedo, quien está imputado del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, presto declaración. Cabe recordar que en el inicio del juicio el lunes 8 de agosto, Quevedo guardo silencio.

En su ampliación de declaración el funcionario policial dio detalles de cómo era el trabajo en la dependencia resaltando la "carencia" del personal policial para una "jurisdicción muy complicada y amplia". Al referirse al hecho del que se le imputa dijo "no haber brindado asistencia médica al detenido Pachao (...)".

Manifestó luego "soy injustamente traído a proceso porque no sé cuál es el artículo del que me acusan. Porque me acusan de violar el art 4 inc f "fiscalizar la detección de personas y/ o arrestados y, no es así", remarcó.

En otro lazo de la declaración, expresó "sí me hicieron entrevista psicológica y nunca tuve problema con nadie. Siento empatía con las personas, todos somos humanos y tenemos sentimientos. Si veo a alguien sufrir obvio le brindare asistencia. No es obvio de lo que se me acusa, si lo hubiera visto que necesitaba ayuda (por Pachao) hubiera llamado al SAME, al Comando para que llamara a la asistencia médica pero no lo hubiera dejado sin brindarle asistencia".

Para la audiencia de hoy está previsto también declare al menos otros seis testigos, siendo el más importante el del neurólogo Herrera.