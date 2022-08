Caso Pachao: declararon tres testigos, entre ellos, la médica que atendió al joven en la guardia

Durante la jornada de hoy se llevó a cabo la sexta audiencia del juicio oral y público que se ventila la muerte de Diego Pachao, que ocurrió luego de ser arrestados por los efectivos de la Comisaría Séptima y que tiene en el banquillo de los acusados a los efectivos de la policía Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, Jorge Duilio Montivero, Claudio Yani Nieva y Ramón Ariel Quevedo por los delitos de “Vejaciones” e “Incumplimiento a los deberes de funcionario Público”,

El tribunal encargado de juzgar a los policías -quienes están separados de la fuerza- está integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito y el Ministerio Público a cargo de la Dra. Daniela Barrionuevo y, como fiscal coadyudante, el Dr. Hugo Costilla. Claudia Veliz, mamá de Diego Pachao, está constituida como querellante en el debate.

Durante esta audiencia se escucharon a tres testigos, entre ellos la Dra. Beatriz Yebra, profesional profesional del hospital San Juan Bautista, quien no concurrió a la audiencia del viernes, y quien atendió a Pachao en la guardia del hospital. También prestaron declaración a a su turno, la policia que estuvo imputada pero fue sobreseída en la causa, Guadalupe Acevedo, y la Dra. Claudia Benítez.

La querella pidió que se cite también al legislador nacional Manzi quien intervino como médico en el caso. También, el abogado Pedro Vélez solicitó la inspección ocular en la Comisaría Séptima, petición que fue acompañada por todas las partes.

Al respecto sobre la audiencia de hoy, el abogado García Víctor representante de Claudio Yani Nieva, a la salida del debate fue consultado por LA UNIÓN y se refirió sobre su asistido y sobre el debate.

“No se acreditó de forma alguna que halla participado, primero, en ningún delito de vejación, y que no aparece imputado él por ese ilícito, sino que aparece imputado por “Incumplimiento a los deberes de funcionario Público”, manifestó el abogado. En este sentido, sostuvo que su asistido ”era agente, no dispone nada. Él cumplió ordenes de los jefes. En segundo lugar, nada lo vincula.”

Además, respecto a los profesionales que declararon en esta sexta audiencia, señaló que considera que “nadie pude darme la certeza de que Diego Pachao halla fallecido por esas circunstancias. Cuando a mí el tribunal me establezca eso, veremos qué sucede. Pero hasta el día de la fecha no hay una certeza absoluta de cual halla sido la causa que derivó en esta situación por lo que estamos atravesando un plenario.” En esta línea, el abogado señaló que no considera certero la autoría de los policías imputados en la causa por la muerte del joven Pachao.

“Hoy todavía no puedo decir con certeza, en base por lo menos a indicios, que los policías que están involucrados en la causa y que han llegado a plenario sean los autores del hecho”, sostuvo García.