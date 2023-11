Caso Pachao: Con una nueva manifestación, la familia anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema

Este miércoles la madre de Diego Pachao volvió a manifestarse en la Plaza 25 de Mayo en la ciudad Capital para exigir justicia a 11 años del crimen. En la plaza principal, se colocaron nuevos carteles alusivos al caso con el fin de que no se pierda vigencia ante lo sucedido al joven, con los nombres de los agentes policiales involucrados, remarcando que Pachao murió torturado.

En este sentido, Claudia en diálogo con La Unión, señaló: “A una semana del fallo de la Corte de Injusticia que tenemos en nuestra Catamarca, después de 11 años y 8 meses de espera de toda la mala intencionalidad que tuvo este Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, del encubrimiento total de todo esto. Esta Corte de Injusticia conformada por los jueces María Rosales Andriotti, José Ricardo Cáceres, Verónica Saldaño, Luis Raúl Cippitelli, Carlos Figueroa Vicario, Nestor Hernán Martel, y César Marcelo Soria.” apuntó.

En este sentido, sostuvo fuertemente: “Es una inmundicia, es una mugre todo esto. Este (por Soria) hace lugar con en conjunto con los otros poli jueces, ellos hacen lugar al pedido de excarcelación de uno de los asesinos de mi hijo Diego, Ricardo Javier Varela. Después en marzo hicimos una audiencia donde presentamos un recurso para que se investigue a los siete policías restantes, porque de doce, solamente seis se sentaron en el banquillo de los acusados. De esos seis solamente cuatro tuvieron causa, y privados de la libertad, de los cuales finalmente quedaron dos.”

Por último, sostuvo con malestar: “ Es vergonzoso todo esto. No podemos confiar en nadie, no existen los derechos humanos, no existen. Son entidades que se crean para cobrar de los bolsillos”

Cabe recordar que la Corte de Justicia de la provincia resolvió hace una semana confirmar la condena que dictó la Cámara Penal N°2 contra los policías involucrados en el Caso de Diego Pachao. El máximo tribunal también decidió no hacer lugar a los agravios de la querella ni de la defensa de estos policías.

Luego de esto, este miércoles la madre del joven Pachao volvió a visibilizar el caso, para que lo sucedido no pierda vigencia. A juicio de Claudia Liliana Véliz, lo sucedido a su hijo sigue sin obtener justicia y por eso va a insistir en la Corte Suprema de Nación con que su hijo fue torturado y muerto por la Policía de Catamarca.

Es por eso que tiene planificado presentar un recurso de casación para que sea el máximo tribunal del país quien revise el fallo y resuelva por el mismo.