Caso Rojas: realizaron la pericia para determinar la causa de muerte del ministro

Continuando con los avances para esclarecer la causa de muerte del ministro Juan Carlos Rojas, el abogado de la familia, Iván Sarquís, dialogó con LA UNIÓN, y también con otros medios locales sobre la pericia forense que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene como objetivo determinar si “Rojitas” murió por un accidente o fue asesinado en su vivienda en diciembre del año pasado.

En este contexto, el abogado Sarquís indicó que se realizó la Junta Médica que analizará las autopsias que se realizaron sobre el cuerpo Rojas para determinar si “han sido realizadas correctamente en cuanto al procedimiento” y finalmente la “mecánica de la muerte, en el caso de que se considere un homicidio o si existe la posibilidad de definir la muerte de Juan Carlos como una muerte natural”.

También explicó que la familia designó como perito de parte al doctor Juan José Fenoglio de quien dijo que: “Es un médico tanatológico de prestigio internacional, que ha tenido intervenciones en casos de renombre como el del asesinato de Nora Dalmaso y el caso del crimen de (Fernando) Báez Sosa”. Respecto de los resultados de esa Junta Médica, indicó que tiene un informe preliminar que no puede dar a conocer hasta tanto el informe sea incorporado al expediente, no obstante, señaló que “la familia viene sosteniendo desde el primer momento, a partir de los informes tanatológicos que obran en el expediente y de los distintas informes y testimoniales de los médicos que han tenido en mayor o menor grado, intervención y participación en la investigación, considera la familia que estamos unívocamente ante un homicidio”. “Desgraciadamente, a poco de cumplirse un año, nos encontramos todavía discutiendo cuestiones que debían haberse solventado y resuelto los primeros días de la investigación”, afirmó Sarquís, y agregó: “Esto es una pérdida de valioso tiempo y que no hace otra cosa que sumar fojas a un expediente que ya lleva 22 cuerpos”.

El abogado quiere considerar el sostener la idea de que el ministro Rojas falleció por causas naturales es “una discusión que creemos que es fútil a esta altura, puesto que es muy difícil revertir la posición de los distintos médicos especialistas en el tema que han sostenido unívocamente que a Juan Carlos Rojas lo han asesinado y que entre los diversos golpes que ha recibido hay uno que le provoca la muerte, que es un fuerte golpe en el occipital”. “Hay que entender que dentro de lo que es la estructura ósea de un cráneo, generar una fractura dentro de los huesos más gruesos de la caja craneal requiere de una fuerza cinética que no puede explicarse ni con una caída, ni con ni con un golpe accidental”, sostuvo.

Por otra parte, y respecto del fallo que confirmó al fiscal Costilla al frente de la investigación luego de que la familia haya solicitado su apartamiento por entender que hubo filtración de información sensible de la investigación hacia los dirigentes gremiales de UTHGRA, Sarquís advirtió que “siguen manifestando conocimiento certero sobre la investigación; nosotros seguimos entendiendo que esta situación no ha cambiado”. Sin embargo, afirmó que “vamos a seguir trabajando con la misma intensidad y poniendo todo el empeño para que la causa avance positivamente y se resuelva”.

Sarquís insistió también que los hijos de Juan Carlos Rojas sostienen que debería profundizar la vinculación entre el crimen y su función como Ministro de Desarrollo Social. “En función de los antecedentes, de las declaraciones testimoniales de lo que su propio padre comentaba en la intimidad de sus hijos, a sus amigos, a sus empleados, tenía serias dificultades, serios conflictos con funcionarios, con proveedores, con trabajadores, con punteros políticos, todos en un contexto restringido del Ministerio de Desarrollo Social”. “Por eso la familia no acusa a nadie directamente, pero está sosteniendo y vuelve a reiterar y no se cansa de reiterar y de sostener que el Ministerio de Desarrollo Social debe ser investigado a profundidad. Entendemos que ahí está la mayoría de los focos de conflicto que han generado sospecha sobre quiénes pueden ser los autores intelectuales y o materiales del homicidio”, finalizó.