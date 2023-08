Caso Rojas: Silvina Nieva, imputada por el cirmen, fue citada por la Policía Federal

La única imputada por el asesinato del exministro de Desarrollo Social de la ProvinciaJuan Carlos Rojas, es Silvina Nieva ,quien es otra de las personas citada por la Unidad Federal de Perfil Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA) para una entrevista que se realizará en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

Silvina Nieva y Fernando Rojas, hijo de la víctima, no son las únicas personas que serán entrevistadas por la PFA, sino que son varias: la Unidad Federal de Perfil Criminal de la PFA hará una serie de entrevistas en el marco de la causa que investiga el crimen de Rojas, esto se conoció a través de una publicación que hizo Fernando en redes sociales. En el caso de Fernando, él podría declarar por escrito si así lo decide.

“Otra vez al mismo domicilio (por el CIF) donde al día siguiente de la muerte de mi padre me pidieron que me desnude para sacarme fotos, sacaron sangre y revisaron uñas. A ocho meses siguen hostigando a los hijos que quedan vivos. No sucede lo mismo con los que encubrieron el crimen”, escribió Fernando en la publicación que realizó en redes sociales.