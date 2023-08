Caso Rojas: Silvina Nieva, imputada por el crimen, fue citada por la Policía Federal

La única imputada por el asesinato del exministro de Desarrollo Social de la ProvinciaJuan Carlos Rojas, es Silvina Nieva ,quien es otra de las personas citada por la Unidad Federal de Perfil Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA) para una entrevista que se realizará en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

Silvina Nieva y Fernando Rojas, hijo de la víctima, no son las únicas personas que serán entrevistadas por la PFA, sino que son varias: la Unidad Federal de Perfil Criminal de la PFA hará una serie de entrevistas en el marco de la causa que investiga el crimen de Rojas, esto se conoció a través de una publicación que hizo Fernando en redes sociales. En el caso de Fernando, él podría declarar por escrito si así lo decide.

“Otra vez al mismo domicilio (por el CIF) donde al día siguiente de la muerte de mi padre me pidieron que me desnude para sacarme fotos, sacaron sangre y revisaron uñas. A ocho meses siguen hostigando a los hijos que quedan vivos. No sucede lo mismo con los que encubrieron el crimen”, escribió Fernando en la publicación que realizó en redes sociales.

La Unidad Federal de Perfil Criminal de la PFA tiene como misión el análisis del comportamiento y la perfilación criminal para la investigación de delitos, en resumen, están encargados de analizar conductas. La fuerza de seguridad tiene un cuerpo técnico pericial que está enfocado en las investigaciones criminales; etse cuerpo está formado por psiquiatras, psicólogos, abogados, criminalistas, médicos legistas, sociólogos y antropólogos. El equipo, que realiza pericias, presta colaboración con causas a nivel nacional e internacional.

Siguiendo con Silvina Nieva, el 31 de marzo, asistió al edificio de Fiscalía General tras ser requerida por el fiscal del caso, Hugo Costilla, para la producción de una prueba. En aquella oportunidad, le tomaron varias fotografías para compararlas con las imágenes de la cámara de seguridad que están incorporadas en la causa: se trata de las imágenes en donde se observa a una mujer en las cercanías de la casa de Rojas el 3 de diciembre de 2022, día en que mataron al exministro.

Esta comparación de las imágenes se hace con el sistema ruso de reconocimiento biométrico, como lo había comentado el investigador Costilla el 20 de marzo. Se trata de un sistema de reconocimiento facial con una tecnología capaz de identificar o verificar a un sujeto a través de una imagen, vídeo o cualquier elemento audiovisual del rostro.

Es una forma de identificación biométrica que se sirve de medidas corporales, en este caso la cara y cabeza, para verificar la identidad de una persona a través de su patrón biométrico y otros datos. La tecnología recoge un conjunto de datos biométricos únicos de cada persona asociados a su rostro y expresión facial para identificar, verificar y/o autenticar a una persona.

Con esta comparación de imágenes, buscan establecer si es o no Nieva la mujer registrada en la cámara de seguridad, o si se trata de otra persona. Luego del análisis, se realizará un informe correspondiente que será entregado a los investigadores.