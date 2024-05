Caso Rojas: sospechan que se perdieron pruebas fílmicas vitales para resolver la causa

Durante la jornada de este martes, el representante de la familia de Juan Carlos Rojas, Iván Sarquís, solicitó unos informes a la Fiscalía a cargo de la investigación, informes de sobre las filmaciones que fueron solicitadas al SAE-911 el año pasado.

El abogado querellante, en diálogo con la prensa local, dijo que la fiscalía pidió todos los registros fílmicos de todas las cámaras de seguridad de los días 3 y 4 de diciembre. Este pedido, explicó Sarquís, lo hizo el 28 de enero del 2023, y de momento no ha recibido nada de lo solicitado, es por eso que los solicitó nuevamente para “saber si es que están (los registros fílmicos), porque no solamente estamos con dificultades por no tener conocimiento, no tenemos avances ostensibles ni palpables en la investigación.” adujo el letrado en diálogo con Radio Inforama. También explicó que, a pesar de no saber a ciencia acierta si existen las imágenes de las cámaras, sí “Se habría producido la carga de los registros, pero no sabemos más detalles, y eso es lo que estamos pidiendo.”

Por último, el abogado Sarquís manifestó que la fiscalía pidió el registro de las 293 cámaras que tiene el SAE 911 y ellos tienen la sospecha de que algunas no habrían sido solicitadas a tiempo. "Queremos saber si se encuentran en su integridad plena y en el caso de que no, queremos saber el porqué y si hay responsabilidades. La causa reviste de gravedad institucional y si nos encontramos ante una irregularidad, una posible sustracción, destrucción o alteración de un elemento de prueba tan relevante como una cámara de seguridad del sistema provincial, policial o municipal, estamos ante un hecho gravísimo".